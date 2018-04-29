Faruk Çelik Aday OIacak mı?

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da seçim hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Günlerdir yüzlerce kişinin aday adaylık başvurusu yapttığı Bursa'da bazı isimlerle ilgili de meraklı bekleyiş söze konusu.

Bunların başında da kuşkuşuz, Bursa siyasetine damgasını vurmuş, ancak son iki dönemdir Şanlıurfa'dan milletvekili seçilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik geliyor. 2015 seçimlerinde Bursa'dan aday olması beklenirken, yoğun talep sonrasında bir kez daha Şanlıurfa'dan aday olan Faruk Çelik'in, 24 Haziran seçimlerinde kesin olarak aday olmayacağı öğrenildi.

Yakın çevresinde yoğun geçen 2 dönemin ardından dinlenmek istediği konuşulan Faruk Çelik'in bugün sona erecek başvuru süreci öncesinde ne AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na, ne de Ankara'daki genel merkeze adaylık başvurusu yapmadığı belirtildi.