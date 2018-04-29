Tatlıses'in,ajitasyonuna Tepki Yağıyor!

4. kez AKP'den milletvekili aday adayı olan şarkıcı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmir mitingine katıldı.

Miting alanında bulunan platforma çıkan İbrahim Tatlıses’in Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri ise sosyal medyada tepkiye neden oldu.

“İDO ÜŞÜYORDU”

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasında gerçekleşen bir anısını anlattı. İbrahim Tatlıses, seneler önce evlerinde doğalgaz olmadığı için oğlu İdo’nun üşüdüğünü Erdoğan’ın ise evlerine doğalgaz bağlattığını anlattı.

SOSYAL MEDYANIN MİZAHINDAN KAÇAMADI

İbrahim Tatlıses’in “Oğlum İdo üşüyordu.” ajitasyonu sosyal medyada kullanıcıları tarafından ciddi bulunmadı ve alaycı yorumlarla eleştiri konusu oldu. İşte o yorumlardan bazıları;





