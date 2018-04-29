Büyükelçi Önen, yoğun çalışmalarını sürdürüyor

VakıfBank’ın Çinli oyuncusuna teşekkür

Çin Atom Enerjisi Kurumunu ziyaret

Üniversiteler arası işbirliği arayışı

Avustralya’nın Çin Büyükelçiliğinde Anzak Günü anma törenleri

Sağlık sektörü alanında işbirliği arayışı

Şanlıurfa heyetiyle yemek

Çin’de Emek Günü

Büyükelçi Emin Önen, ziyaretçi kabil etmeleri ve ziyaretlere gitmelerini sürdürürken, Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonu olan Vakıf Bank Spor Kulübünü ve final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Ting Zhu’yu kutladığını, Çin ve Türkiye arasındaki dostluk köprüsüne katkıların için Ting Zhu’ya teşekkür ettiğini belirtti.Çin / Pekin Büyükelçimiz Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti’ne giderek kendilerini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Necati Yamaç ile birlikte Çin Atom Enerjisi Kurumunu ziyaret ederek 2 ülke arasında nükleer enerji alanında işbirliği konularında görüşmelerde bulundular.Büyükelçi Önen daha sonra, Pekin Yabancı Çalışmalar Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Fakültesinden Liu Zhao’yu Büyükelçilik konutunda kabul etti. Görüşmede, Büyükelçi Önen Üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve ikili işbirliği olanakları değerlendirildi.Pekin Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Büyükelçi Gong Xiaosheng ile de Büyükelçilik konutunda görüşerek, ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.Büyükelçi Emin Önen daha sonra Avustralya’nın Çin Büyükelçiliği'nde Anzak Günü olarak da anılan Çanakkale Kara Savaşlarının 103. yıl dönümü anma törenlerine katıldı.Burada bir konuşma yapan Büyükelçimiz Emin Önen, konuşmasında Gelibolu'nun kalıcı bir dostluk sahnesine dönüştürüldüğü için herkesin bu savaştan galip çıkmış olduğunu söyledi ve Çanakkale Savaşında şehit olan askerlerimizi rahmet ve minnetle andığını belirtti.Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Emin Önen, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Pekin Ofisi temsilcisi Robin Yu’yu Büyükelçilik konutunda kabul ederek ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.Büyükelçi Önen ayrıca, Çin’in sağlık sektöründe faaliyet gösteren önde gelen firmalarından olan Tongrentang (TRT) Group üst düzey yöneticilerini Büyükelçilik konutunda kabul edip sağlık sektörü alanında yapılabilecek işbirliği imkanları hakkında görüştüklerini söyledi.Pekin Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen, önceki gün bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Pekin’de bulunan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ile Karacadağ Kalkınma Ajansı yetkilileri ve işadamlarından oluşan Şanlıurfa heyeti ile Büyükelçilik konutunda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldiler.Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Emin Önen, bir duyuru da yaparak; “Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmi tatili olan ‘Emek Günü’ nedeniyle Büyükelçiliğimiz, 30 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihlerinde kapalı olacaktır. Acil durumlar için 7/24 faaliyet gösteren ‘Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne +90 312 292 29 29 ulaşabilirsiniz. Önemle duyurulur” diyerek ilgilileri bilgilendirdi.