Büyükelçi Önen’den Berat Gecesi mesajı

Bu geceyi ganimet bilip, tevbe istiğfar etmeli

Allahu Teâlâ bir daha 15 Temmuz olayları gibi musibetleri yaşatmasın

Berat gecesinde neler yapmalı?

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, mübarek Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.Önen mesajında, “Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun, birliğimize ve dirliğimize, Cennet vatanımız Türkiye’de huzur içinde nice uzun yıllar yaşamamız, İslam âleminin refahı için çalışabilmemiz düşüncesiyle bol bol dua edelim Berat gecemiz mübarek olsun” diyerek Şanlıurfalı hemşehrilerinin ve İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ettiğini belirtti.Berat Kandilinin, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biri olduğunu, günahların affı ve kulların temize çıkarılması anlamına geldiğini belirten Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, “Bilindiği gibi, Ramazan ayının müjdecisi olan ve Şaban ayının 14. gecesini 15. gününe, yani 30 Nisan 2018 Pazartesi gecesini 01 Mayıs 2018 Salı gününe bağlayan gece Berat Gecesidir. Osmanlı İmparatorluğunda 2. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla Berat Kandili olarak günümüze kadar söylenmeye başlanmıştır. Bu geceyi önemsemeli ve çok iyi değerlendirmeliyiz. Tövbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı Kerim okumalı, bilhassa ilim öğrenmeliyiz. En kıymetli ilim ise, doğru yazılan ilmihâl bilgileridir. Peygamber efendimiz, (sallallahü aleyhi ve selem) Berat gecesinde, ‘Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ’ duasını çok okurdu” dedi.Tefsirlerde Kur’an-ı Kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiğini hatırlatan ÇHC Pekin Büyükelçisi Önen, “Âyet-i kerimede [Duhan 2,3] mealen buyuruluyor ki; ‘Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu [Kur’anı] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız’ deniyor. Allahü Teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder. Resulullah efendimiz, bu gece çok ibadet, çok dua ederdi. Bizlerde, birliğimize, dirliğimize, cennet vatanımız Türkiye’de huzur içinde nice uzun yıllar yaşamamız, İslam aleminin refahı için çalışabilmemiz düşüncesiyle bol bol dua edelim. Allahu Teâlâ bir daha 15 Temmuz olayları gibi musibetleri yaşatmasın. Ümmeti Muhammed’i muhafaza eylesin. Bu vesileyle bu mübarek geceyi yakınlarımızla, dostlarımızla, cemaatle en güzel şekilde ihya etmenin yollarını arayalım. Milletimizin birliği, dirliği ve devletimizin bekası için bol bol dua edelim. Zira rahmet kapıları 4 gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban Bayramının 1. gecesi, Berat ve Arefe gecesi” diye konuştu.Allahü Teâlâ, Şaban’ın 15. gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder.”(Müşahin, bid’at ehli demektir.)“Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü Teâlâ buyurur ki; “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.”Büyüklerimiz, şunları yapmayı tavsiye ediyor;Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olursa da, vakti müsait olan, gece hiç uyumamalı. Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için çok dua etmeli. Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istiğfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, “Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen” duasını çok okumalı. Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı. Kur’an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü’yü çok okumalı. En önemlisi de, ilim öğrenmeli, bunun için de, Seadet-i Ebediyye ilmihâlini çok okumalı. Kazası olmasa da, çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istiğfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı. Güzel koku sürünmeli. Allahü Teâlâ’ya hamd ve şükretmeli. Çarşamba ve Perşembe günleri de oruç tutmalı. Bunları başkalarına da öğretmeli.