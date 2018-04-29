AK Vekil Gülpınar’dan Berat Kandili mesajı

Bu geceyi fırsat bilelim

Türkiye ve İslam dünyasının beratına vesile olsun

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, mübarek Mirac Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Gülpınar mesajında; halk arasında Berat Kandili olarak söylenen Berat Gecesinin, dargınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları unutmak, barışı ve adaleti tesis etmek, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve İslam birliğini tesis etmek için önemli bir vesile olduğunu söyledi.Berat Gecesinin, Şaban ayının 15. gecesi olduğunu hatırlatan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, “30 Nisan 2018 Pazartesi gününü 01 Mayıs Salı gününe bağlayan gece Berat Gecesidir. Bu gece Müslümanlara vicdanını muhasebeye çekme, nefsini terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hatalarını telafi için eşsiz bir fırsattır. Her sene, Şaban ayının 15. Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Bizlerde bu geceyi fırsat bilelim, kendimize, ailemize, sevenlerimize ve cümle din kardeşlerimize bol bol dua edelim. Hatta yanlış yolda olanların da ıslahı, düzelmesi için dua edelim” dedi.Bu kutsal gecenin; dargınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları unutmak, barışı ve adaleti tesis etmek, dostluk ve kardeşliğimizi pekiştirmek için de önemli bir vesile olduğunu belirten Milletvekili Gülpınar, “Mübarek 3 aylar içinde yer alan bu gecenin, başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasının beratına, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyoruz” diyerekdeğerli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ettiğini, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini dilediğini belirtti.Bilindiği gibi; tefsirlerde Kur’an-ı Kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Âyet-i Kerimde mealen buyuruluyor ki; “Apaçık olan Kitab’aandolsun ki, biz onu [Kur’anı] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.”“Allahü Teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, herkesi affeder.”“Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahüteâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim.” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.”“Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere Müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü Teâlâ’ya ortak koşan mağfiret olunmaz.”