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Bu haber 29 Nisan 2018 12:45:01 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Atilla, gençlerin nikâh şahidi oldu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, özel bir otelde düzenlenen düğünle dünya evine giren Zeynep Sarıdoğan ve Fatih Gazen'in nikâh şahidi oldu.

Başkan Atilla, gençlerin nikâh şahidi oldu

Vatandaşların mutlu günlerinde yanlarında olmayı kendisine misyon edinen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, dünya evine giren Zeynep Sarıdoğan ve Fatih Gazen’i yalnız bırakmadı. Özel bir otelde düzenlenen düğün töreniyle dünya evine giren çiftin nikâhını Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kıydı. Çiftin şahitliklerini ise Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Batman Valisi Ahmet Deniz, Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, İşadamı Faruk Albayrak ile İşadamı Nedim Önen yaptı.

Nikâh sonrası bir konuşma yapan Başkan Menderes Atilla, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç çocuk tavsiyesini hatırlattı. Başkan Atilla, damadı tebrik ederek, evlilik cüzdanını ise geline teslim etti.

“EĞER SEVGİ OLMASAYDI DÜNYA OLMAZDI”

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, dünyanın sevgi temeli üzerine kurulduğunu ifade ederek, “Allah en kötü gününüzü bugünkü gibi kılsın. Hayatınızda bazı zorluklar olacak, bazen sıkıntılar, bazen neşe, bazen keder olacak. İşte zorluk ve sıkıntılarla karşılaştığınız zaman bu sıkıntıları aşmanın tek bir yolu birbirinize her geçen gün daha da artan bir sevgiyle, muhabbetle bağlanmak. Eğer sevgi olmasaydı dünya olmazdı. Rabbimizin Peygamberimize olan sevgisi olmasaydı kainat yaratılmazdı. Onun için gençlerimize özellikle gençlerimiz için duamız, ‘Rabbim sizlerin kalplerine Hz. Adem babamız ile Hz. Havva anamız arasındaki bir sevgi nasip etsin. Rabbim size Peygamber efendimizle Hz. Hatice validemiz arasındaki bir sevgi nasip etsin ve Rabbim size Hz. Ali efendimizle Hz. Fatıma anamız arasındaki sevgi bir sevgi nasip etsin. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin, mesut ve bahtiyar etsin” dedi.

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