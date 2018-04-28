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Bu haber 28 Nisan 2018 22:57:15 Tarihinde eklenmiştir.

O isimden Akşener'e sert tepki: Ne kadar sığ...

Hatay gezisine giden isimler arasında yer alan Emel Müftüoğlu yapılan eleştirilere ve Meral Akşener'e sert çıktı

O isimden Akşener'e sert tepki: Ne kadar sığ...

Emel Müftüoğlu epeydir ortalarda yoktu. Cumhurbaşkanı’nın Hatay gezisiyle ortaya çıktı, kendini hatırlattı. Posta'ya verdiği röportajda Müftüoğlu yapılan eleştirilere yanıt verdi. İşte o açıklamalar:
 

KILIÇDAROĞLU TEKLİF ETSE ONUNLA DA GİDERDİM


"Cumhurbaşkanı ile Hatay’a gitmeniz çok eleştirildi. Pişman oldunuz mu?

Hayır. Bilinçsizce bir şey yapmıyorum ki. Zaten gidecektim. Böyle bir vesile olunca, bir sürü arkadaşım da var ne güzel, gittim. Koca koca insanları kendini savunmak zorunda bırakmaları çirkin ve çok ayıp geliyor. Neyin kavgası, neyin mücadelesi? Birbirimize saldırmak için yer arıyoruz. Kılıçdaroğlu teklif etseydi onunla da giderdim, ayrım yapmıyorum. Oraya birisi için değil, ziyaret ve teşekkür etmek için gittim. Bir kısmı ‘Bizi niye götürmediler’ diye kıyamet kopardı. Oktay Kaynarca kendisi gitti, ille de birilerinin götürmesi gerekmez.

NE KADAR SIĞ


Meral Akşener, “İktidara gelince o sanatçılara selam bile vermeyeceğim” dedi...

Şimdi bir daha yaralandım. Bir siyasetçinin böyle bir şey söylemesi çok çirkin ve çok ayıp. Nasıl normal gelebilir bu söylem? Bu düşüncedeki birinin böyle bir protokolde yer almasına karşıyım. Baştan ötekileştirerek, parçalayarak, bölerek iktidara gelmeye çalışıyorsun... Ben seni nasıl kabul ederim, nasıl saygı duyarım! Ne kadar sığ bir bir düşünce. Beni çok yaraladı."
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O isimden Akşener'e sert tepki: Ne kadar sığ...
O isimden Akşener'e sert tepki: Ne kadar sığ...
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