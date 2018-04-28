Urfa İçin Güzel Haber,Stonehenge modeli...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, 12 bin yıllık geçmişiyle “Tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe’de, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Göbeklitepe’yi uluslararası alanda çekim noktası haline getirmek üzere yoğun bir çalışma başlatıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan ve kalıcı listeye alınması için çalışmalar sürdürülen Göbeklitepe’de her geçen gün artan ziyaretçi sayısını dikkate alan bakanlık, yoğunluğun arkeolojik alana zarar vermemesi, gelen ziyaretçilerin en uygun koşullarda alanı görebilmeleri amacıyla çevre düzenlemesi yapacak.

‘MİLYONLAR GEZEBİLECEK’

Bakanlık, Göbeklitepe’nin çevre düzenlemesinde İngiltere’de bulunan ünlü Stonehenge’deki ziyaretçi planlama modelini uygulama kararı aldı. Göbeklitepe’deki çalışmalar tamamlandığında, Stonehenge’de olduğu gibi milyonlarca ziyaretçinin belli bir noktaya kadar ring araçlarıyla geldiği ve daha sonra da yürüyerek tarihi alana zarar vermeden gezebileceği bir sistem oluşturulacak.

Yapılan planlamalara göre, alana gelen ziyaretçiler, araçlarını otoparka bıraktıktan sonra ziyaretçi karşılama merkezindeki kafe, restoran, hediyelik eşya satış alanlarında ihtiyaçlarını giderebilecek. Ziyaretçiler, ayrıca canlandırma merkezinde yer alan interaktif uygulamalarla Göbeklitepe hakkında bilgi edinme imkânı bulacak.

