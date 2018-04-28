Faruk Çelik Hakkında Flaş Yorum,Belediye...

Büyük seçimlere 56 gün kala cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylık heyecanı sürüyor. Ancak iktidar partisinde çoğunluğu değişecek milletvekilleri için belirlenen altı kriterden dolayı kabinenin üçte ikisi gidiyor. Bakan yapılacakların vekilliği düşeceğinden kimi vekiller aday yapılmayacak, kimi bakanlar da milletvekili adayı olarak gösterilecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dolayı başkanlık kabinesinde görev alacak isimlerin milletvekilliğinin düşmesinden dolayı iktidar bu seçimde, muhtemel isimleri aday listesine almayı düşünmüyor.

ÇOĞUNLUK DEĞİŞECEK



İktidarın mevcut 316 milletvekilinden büyük çoğunluğunu aday göstermeyeceği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Bunun sebebini ise vekillik için belirlenen beş kriter oluşturuyor. Bu altı kriter şöyle: Bakan olacaklar, 2019 Mart’ında belediye başkan adayı yapılacaklar, Külliye’de görev verilecekler, değişik nedenlerden dolayı tasfiye edilecekler, sağlık veya şahsi durumlarından dolayı (İl teşkilatları ile sorunlu olanlar) aday yapılmayacaklar. Bu beş kriterin haricinde kalacaklar ise milletvekili adayı gösterilecek. Baskın seçim kararı alan iktidar partisinde bu isimlerin ise çoktan temayüz edip belirlendiği konuşuluyor. Bütün bu sebeplerden dolayı kabinedeki bakanların üçte ikisinin değişeceği tahmin ediliyor. En başta ise Başbakan Binali Yıldırım’ın görevi hukuken ve siyaseten bitmiş olacak. Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı mı, yoksa cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacağı ise değerlendirme aşamasında bulunuyor.

AĞIR ABİLER TASFİYE EDİLECEKLER



Milletvekili adayı olmayacağını açıklayan önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Ali Babacan, Beşir Atalay, Mehmet Müezzinoğlu, İsmail Kahraman gibi isimlerin kendi isteğiyle bir tasarrufta bulunacağı kaydediliyor. Partinin ve Meclis’in ağır isimleri olan Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Mustafa Elitaş, Mustafa Ataş, Vedat Demiröz gibi isimlerin partinin temel kadroları olarak Külliye adına göreve devam edeceği, Öznur Çalık, Bülent Turan, Mehmet Muş, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Lütfiye Selva Çam gibi daha yeni kadrolara, vekillerden ve teşkilattan öne çıkan bazı isimlerin de takviye yapılacağı belirtiliyor. Faruk Çelik, Selçuk Özdağ gibi isimlerin belediye başkan adaylığı konuşulurken, en merak edilen konulardan birini ise Davutoğlu ekibinin aday gösterilip gösterilmeyeceği oluşturuyor.



Millî Gazete