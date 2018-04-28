Urfa'da Bulunan Göbeklitepe,hakkında kısa bilgiler

Göbeklitepe, son dönemde dünyanın gündemine oturmuş durumda. İnsanlığın inşa ettiği ilk tapınak olma özelliği taşıyan alan, tarihin de yeniden yazımına neden oldu. Bilinen en eski yerleşim yerinin inşa edildiği bölge, turizme de kazandırılmış durumda. Peki Göbeklitepe nerede? Nasıl gidilir? İşte Göbeklitepe hakkında kısa bilgiler...

Göbeklitepe nerede? Nasıl gidilir?

Göbeklitepe, Şanlıurfa il sınırları içinde yer alır. Kent merkezine 15 kilometre kuzeydoğuda bulunan bölge, tarihin yeniden yazımına neden oldu. Göbeklitepe mevkiinde bulunan bu tarihe alana ulaşmak için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya uçak veya otobüs yolculuğuyla ulaşmak gerekiyor.

Şanlıurfa merkezinden taksi ya da minibüslerle kentin kuzeydoğusunda yer alan Göbeklitepe'ye kısa sürede ulaşmak mümkün.

Göbeklitepe tarihi hakkında bilgiler

12.000 yıllık geçmişiyle insanlığın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, bu unvanı İngiltere'de bulunan Stonehenge'den aldı. Bu durum tarih yazımıının da güncellenmesine neden oldu. Kazıların başladığı 1995 yılından itibaren uygarlığın kökeni hakkındaki bilgileri değiştiren Göbeklitepe, hayvan figürleriyle yontulmuş taşları ve T biçimli sütunlarıyla 12.000 yıllık dairesel yapılardan oluşmakta. Bu tarih, tarım devriminden hatta ondan da önceki çanak çömlek yapımının icadından bile daha eski.

Dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe

Göbeklitepe 12.000 yıllık geçmişiyle dünyanın şu anda bilinen en eski tapınağı olma özelliği taşıyor. Arkeologların, tarihçilerin yoğun ilgi gösterdiği bölge bir yıla aşkın bir süre kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda yeniden ziyarete açıldı. Göbeklitepe halihazırda UNESCO geçici listesinde yer alıyor. Ancak esas hedef yakın gelecekti bölgenin UNESCO'nun daimi listesine taşınması yönünde.