Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 28 Nisan 2018 21:15:17 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Dev Operasyon,Abiler Ablalar...

İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı. Zanlıların örgüt içi evlilikleri sağladıkları anlaşılan ‘izdivaç’ abi ve ablaları olduğu belirtiliyor.

Urfa'da Dev Operasyon,Abiler Ablalar...

İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı. Zanlıların örgüt içi evlilikleri sağladıkları anlaşılan ‘izdivaç’ abi ve ablaları olduğu belirtiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock  yazışmalarının çözümlenen içeriklerinden yola çıkarak, örgüt içi evlilikleri sağladıkları anlaşılan ‘izdivaç’ abi ve ablaları ile evlilikleri sağlanan ve ‘katalog’ olarak isimlendirilen 103 örgüt üyesinin yakalanması için operasyon başlattı.  İstanbul merkezli Bursa, Ankara, İzmir, Muş, Kahramanmaraş, Çorum, Kocaeli, Zonguldak, Mersin, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Bilecik, Şanlıurfa, Erzincan, Bayburt, Afyonkarahisar, Niğde, Malatya, Adana, Şırnak, Yozgat, Van, Sivas, Aydın, Kırşehir, Kayseri, Kars, Yalova, Osmaniye, Ordu, Gaziantep, Bitlis, Gümüşhane olmak üzere 36 ilde 63 kişi yakalandı.  Firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltına alınanlar arasında Aydın Jandarma KOM Şube Komutanı, eşi,  bir üsteğmen ve komiser yardımcısının da bulunduğu bildirildi./Hürriyet
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Marulun İçinden Yaratık Çıktı!
Marulun İçinden Yaratık Çıktı!
Marulun içinden çıkan ve ender görülen bir kertenkele sosyal medyada günün konusu oldu. Yeşilistan adı verilen kertenkeleye az sayıda rastlanırken Twitter'dan fotoğrafı paylaşan kişi "Marulun içinden çıkan yaratık" dedi.
Bir dua ettim, işinden oldu!
Bir dua ettim, işinden oldu!
Demirören Grubu'nun Ahmet Hakan'ın Kanal D'deki görevine son vermesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Darısı diğerlerinin başına" ifadesini kullandı.
Urfa'da Dev Operasyon,Abiler Ablalar...
Urfa'da Dev Operasyon,Abiler Ablalar...
İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı. Zanlıların örgüt içi evlilikleri sağladıkları anlaşılan ‘izdivaç’ abi ve ablaları olduğu belirtiliyor.
Eşinin Ablasıyla Kaçan Nafiz Gürle Bulundu!
Eşinin Ablasıyla Kaçan Nafiz Gürle Bulundu!
Oğlunu da alarak eşinin ablasıyla kaçan Nafiz Gürle'ye Esra Erol'un ekibi ulaştı. Canlı yayına bağlanan Gürle, "Ablası benimle beraber değil. Eşim beni aldattı. Asıl mağdur olan benim" dedi.
Abdullah Gül'ün açıklaması için kim ne dedi?
Abdullah Gül'ün açıklaması için kim ne dedi?
Abdullah Gül'ün muhalefet partileri arasında mutabakat sağlanamadığı için Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylemesine AK Parti, CHP, HDP ve BBP'den farklı tepkiler geldi.
İzmir mitinginde İbrahim Tatlıses sürprizi!
İzmir mitinginde İbrahim Tatlıses sürprizi!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de düzenlediği mitinginde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'de katıldı. Erdoğan, Tatlıses'i sahneye sahneye çağırarak "yaylalar" türküsünü katılımcılarla birlikte söyledi. Ayrıca Tatlıses geçtiğimiz günlerde AK Parti'den İzmir için Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapmıştı
Ceylanpınar’da TÜBİTAK Fuarı’nda projeler görücüye çıktı
Ceylanpınar’da TÜBİTAK Fuarı’nda projeler görücüye çıktı
Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarı kapsamında geleceğin mucitleri hünerlerini sergiledi, öğrencilerin projeleri görücüye çıktı.
Hükümet ve AK Parti'den Gül'e ilk yanıt
Hükümet ve AK Parti'den Gül'e ilk yanıt
11. Cumhurbaşkanı Gül'ün 'Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir' açıklamasının ardından hükümet ve AK Parti'den ilk yanıt geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gül'ün açıklamalarının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Bayık;Gece Gündüz Demeden Çalışıyoruz!
Bayık;Gece Gündüz Demeden Çalışıyoruz!
Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Kırsal mahalle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı alan başbakanın istifası istendi
Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı alan başbakanın istifası istendi
Romanya'da Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, kendisine sormadan büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı alıp üstüne bir de İsrail'i ziyaret eden Başbakan Dancila'nın istifasını istedi.
Ak Parti'de Suriyeli Vekil Adayı
Ak Parti'de Suriyeli Vekil Adayı
Suriye'den 10 yıl önce gelip, Bursa'ya yerleşen Muhammed Erşahuni, 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AKP'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Ali Şen, Aday Adaylığını Duyurdu
Ali Şen, Aday Adaylığını Duyurdu
Şanlıurfa’da çeşitli ilçelerde ve köylerde uzun yıllar din görevlisi olarak görev yapan Ali Şen (Ali hoca) AK Parti'den aday adaylığı başvurusunu yaptı.
Bir dua ettim, işinden oldu!
Bir dua ettim, işinden oldu!
Urfa'da Dev Operasyon,Abiler Ablalar...
Urfa'da Dev Operasyon,Abiler Ablalar...
İzmir mitinginde İbrahim Tatlıses sürprizi!
İzmir mitinginde İbrahim Tatlıses sürprizi!
Ceylanpınar’da TÜBİTAK Fuarı’nda projeler görücüye çıktı
Ceylanpınar’da TÜBİTAK Fuarı’nda projeler görücüye çıktı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
28°C / 14°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:56
Güneş
05:27
Öğle
12:30
İkindi
16:13
Akşam
19:20
Yatsı
20:43
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿