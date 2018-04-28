Abdullah Gül'ün açıklaması için kim ne dedi?

CHP: VURGU ÖNEMLİ

HDP: SENİN CESARETİN YOK MU?

BBP: GÜL'ÜN HİÇ GÜNDEME ALMAMASI LAZIMDI



ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili Twitter hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Abdulhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" ifadelerini kullandı.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Sayın Abdullah Gül ün bugün yaptığı açıklamada demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına ve huzur ortamına yaptığı vurgu önemli ve kıymetlidir” ifadelerini kullandı.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Siirt'te partisinin il teşkilatı öncesi yaptığı konuşmada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, "Bugün Sayın Gül açıklama yapmış. 'Aday olmayacağım.' Neden? Çünkü herkes bir araya gelmemiş. Oldu beyim, sen buyuracaksın, biz bir araya geleceğiz, irademizi sana ipotek edeceğiz. Senin cesaretin yok mu? Çık aday ol" dedi.Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Gaziantep il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin şöyle konuştu: "Doğru olan budur. Sayın Gül'ün bunu hiç gündemine almaması lazımdı. Ona bu teklifi sunanlara prim vermemesi lazımdı. Kendi isminin geçmesi onu yıprattı. Ama bugün bu açıklamadan sonra tartışmaları bitirdi" dedi.İstanbul'da Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerin karşısına çıkan Abdullah Gül, "Erken seçimlerle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" demişti.