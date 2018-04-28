Abdullah Gül'ün açıklaması için kim ne dedi?

CHP: VURGU ÖNEMLİ
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Sayın Abdullah Gül ün bugün yaptığı açıklamada demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına ve huzur ortamına yaptığı vurgu önemli ve kıymetlidir” ifadelerini kullandı.
HDP: SENİN CESARETİN YOK MU?
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Siirt'te partisinin il teşkilatı öncesi yaptığı konuşmada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, "Bugün Sayın Gül açıklama yapmış. 'Aday olmayacağım.' Neden? Çünkü herkes bir araya gelmemiş. Oldu beyim, sen buyuracaksın, biz bir araya geleceğiz, irademizi sana ipotek edeceğiz. Senin cesaretin yok mu? Çık aday ol" dedi.
BBP: GÜL'ÜN HİÇ GÜNDEME ALMAMASI LAZIMDI
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Gaziantep il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin şöyle konuştu: "Doğru olan budur. Sayın Gül'ün bunu hiç gündemine almaması lazımdı. Ona bu teklifi sunanlara prim vermemesi lazımdı. Kendi isminin geçmesi onu yıprattı. Ama bugün bu açıklamadan sonra tartışmaları bitirdi" dedi.
ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?
İstanbul'da Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerin karşısına çıkan Abdullah Gül, "Erken seçimlerle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" demişti.
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