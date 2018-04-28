Ceylanpınar’da TÜBİTAK Fuarı’nda projeler görücüye çıktı

Ceylanpınar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” gerçekleştirildi. Halkoyunları ekibinin ve flüt korosunun gösterileri ile açılışı yapılan fuarın sonunda görsel sanatlar ve teknoloji ve tasarım sergileri yer aldı. Temel eğitimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik okullarda düzenlenen bilimsel faaliyetler kapsamında yer alan TÜBİTAK Bilim Fuarları, bir yarışma etkinliği değil, öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturuyor. Yapılan Bilim Fuarı'na Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç, Ceylanpınar Belediyesi meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” kapsamında açılan çadırda bulunan stantları gezerek öğrencilerden yapılan projeler hakkında bilgi aldı. Fen-teknoloji, matematik ve teknoloji tasarım öğretmenlerinin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.

“BU TÜR ETKİNLİKLER, HAYAL GÜCÜ İLE YARATICILIĞIN BİRLEŞİMİDİR”

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, bilim fuarlarının hayal gücü şile yaratıcılığın birleşimi olduğuna dikkat çekti. Altun, “Türk gençliğinin fikirlerinin ne kadar değerli olduğu Ceylanpınar’ın öğrencileri tarafından gözler önüne serildi. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler, hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Bilimin eğlenceli taraflarını ön plana çıkararak ‘Her fikir değerlidir’ ilkesi ile öğrencilerimizi, araştırmaya, incelemeye ve üretmeye sevk eden bilimsel fuarlar, geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa edecek evlatlarımızı bilime teşvik ettiği için önemli bir etkinliktir çünkü ülke olarak tek bir kurtuluşumuz var, o da üretmek” dedi.