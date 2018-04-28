Bayık;Gece Gündüz Demeden Çalışıyoruz!

Vatandaşların daha iyi şartlarda ulaşım sağlayabilmesi için Hilvan merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Hilvan belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarını Hoşin kırsal mahallesinde devam etti.

Hilvan belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri Kırsal mahalle sakinlerimizin toz ve çamurdan kurtulması için stabilize yol çalışması ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek Belediye Başkanımız Aslan Ali Bayık'ın talimatlarıyla Hoşin kırsal mahallesinde başlattığımız yol çalışmalarımız ile vatandaşlarımız daha rahat ulaşım sağlayabileceği gibi Hoşin kırsal mahallesi daha estetik bir görünüm kazanmış olacak dedi.

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Hoşin kırsal mahalle sakinlerine teşekkür ederek Hoşin mahallesi tarihi,kültürel ve manevi değerleriyle ön plana çıkan bir mahallemiz fen işleri müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı üst yapı yol çalışmaları ile mahalle sakinleri daha güvenli ulaşım sağlayabilecek vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz ifadelerine yer verdi.