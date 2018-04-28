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Bu haber 28 Nisan 2018 01:59:29 Tarihinde eklenmiştir.

Cenazede gerginlik! Aziz Yıldırım...

Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde Aziz Yıldırım'a laf atılınca ortam gerginleşti.

Cenazede gerginlik! Aziz Yıldırım...

Vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu, son yolculuğuna uğurlandı. 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, spor camiasından çok sayıda isim ile Yemen Ekşioğlu'nun akrabaları ve sevenleri katıldı.

Namazdan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen çocuklar, yan yana durdu. Cenaze namazının ardından Yemen Ekşioğlu'nun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BURADA NE İŞİN VAR?"

Hayatını kaybeden eski Beşiktaş yöneticisi Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde kısa süreli bir gerilim yaşandı. Cenazeye gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Fikret Orman'ın yanındaki bir kişi, "Burada ne işin var" dedi. Yıldırım ise "Sana mı soracağım dedi. Olay eski Fenerbahçe yöneticisi Davut Dişli'nin araya girmesiyle kısa sürede yatıştırıldı. Yemen Ekşioğlu ve Aziz Yıldırım Üsküdar Anadolu Kulübü'nde beraber yöneticilik yapmışlardı./SporArena

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Spor
Cenazede gerginlik! Aziz Yıldırım...
Cenazede gerginlik! Aziz Yıldırım...
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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