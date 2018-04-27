Şutso’da Başkan Yardımcıları Belli Oldu

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ŞUTSO) 13 Nisan 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı seçimleri sonrasında göreve seçilen Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ile Meclis Başkanı Ahmet Altun’nun ardından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları da belli oldu. ŞUTSO 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcılıklarına Kadir Kılıçoğlu ve Mehmet Yetim seçildi.

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilen Mehmet Yetim, ŞUTSO bünyesinde önceki dönem Meclis Üyeliği görevinde, Kadir Kılıçoğlu ise 2009 yılından bugüne TOBB Delegeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına seçilen Kadir Kılıçoğlu ve Mehmet Yetim kendilerine tevdi edilen bu görev için tüm Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek birlik ve beraberlikle Şanlıurfa için Odaya hizmet için çalışacaklarını ifade etti.