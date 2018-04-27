O Eleştirilere Açıklama;Derinden Üzüldük...

Açıklamada, şöyle denildi:
''Geçtiğimiz pazar günü sahamızda oynadığımız ve son dakika golü ile sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldığımız Gümüşhanespor maçının ardından Teknik Direktörümüz Sayın Ahmet Taşyürek'e yönelik sosyal medyada bizleri derinden üzen çok ağır eleştiriler yapılmıştır.
Bunun yanı sıra eski Teknik Direktörümüz Ali Tandoğan'ın takımın başına gelmesi için yönetim kurulumuzun girişimleri olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştır.
Yönetim Kurulumuz, görevinden istifa ederek ayrılan Ali Tandoğan'la herhangi bir görüşme yapmamış ve kamuoyunda bu konuyla ilgili yazılanlar gerçeği yansıtmamaktadır.
Ayrıca Teknik Direktörümüz Ahmet Taşyürek ile yola devam ediyoruz, sonuna kadar da hocamızın arkasında olduğumuzu belirtmek isteriz.
Geçen hafta Gümüşhanespor maçının son dakikasında yediğimiz gol ve kaçırdığımız liderlik tabi ki hiçbir Şanlıurfasporluyu mutlu edecek cinsten değildir; Ancak unutulmamalıdır ki, henüz kaybedilmiş birşey yoktur. Ligde kalan son 2 maçımızı kazanıp, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İnşallah sezonu mutlu bir şekilde kapatacağız.''
Yorum Yap