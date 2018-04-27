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Bu haber 27 Nisan 2018 23:37:40 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar Belediyesi'nden kadınlara tarihi yerler gezisi

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini yansıtan Ceylanpınar Belediyesi, ilçedeki kadınlar için tarihi mekanlara gezi düzenledi. Kadınlar Mardin, Harran ve Viranşehir', gezerek unutamayacakları bir an yaşadı.

Ceylanpınar Belediyesi'nden kadınlara tarihi yerler gezisi

Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadınlara yönelik tarihi yerlere gezi düzenledi. Yaklaşık 2 haftadır devam eden geziler kapsamında ilçedeki tüm kadınlar gruplar halinde tarihi yerleri gezme imkanı buldu. Geçen hafta Harran ile başlayan geziler bu hafta da Mardin ile devam etti.

GEZİLER HARRAN İLE BAŞLADI, MARDİN İLE DEVAM ETTİ

Geçen hafta Harran ile start verilen gezilere bu hafta Mardin'de Sultan Şeyhmus gezisi ile devam edildi. Ceylanpınar Belediyesi tarafından tarihi yerleri de ziyaret eden Ceylanpınarlı kadınlara gezi boyunca Ceylanpınar Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Öte yandan "Kadınlar mutlu, biz mutlu" sloganıyla yapılan geziler, önümüzdeki günlerde de devam edecek.

"PROJELERİMİZDE KADINLARIMIZIN FİKİR VE ÖNERİLERİNİ HER ZAMAN BAŞIMIZIN TACI OLARAK DEĞERLENDİRİRİZ"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçedeki kadınların mutluluğu için belediye olarak çabaladıklarını ifade etti. Atilla, "Kadınlar mutlu, biz mutlu sloganıyla bir kültür gezisi düzenleme kararı aldık. Amacımız ev ve iş arasındaki ikilimde sıkışan kadınlarımıza ve annelerimize rahat bir nefes aldırmak. Çünkü biz sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen, fedakar kadınlarımıza gereken değeri vermek bizler için olmazsa olmaz şartlardandır. Ceylanpınar Belediyesi olarak sadece söz ile değil gerçekleştirdiğimiz projeler ile kadınlarımıza değer vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler çalışmalarımız ve projelerimizde kadınlarımızın fikir ve önerilerini her zaman başımızın tacı olarak değerlendiririz. Bu anlamda ilçemizde kadınlarımız için düzenlediğimiz tarihi gezi ile hayatları boyunca unutamayacakları bir anı bırakmak istedik. Onların huzur ve mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz. Kadınlara yönelik düzenlediğimiz geziler ve sosyal etkinlikler, onları hiçbir zaman unutmadığımızın göstergesidir" dedi.

 

"BU GEZİ KADINLARA RAHAT BİR NEFES ALDIRDI"

Geziye katılan Fatma Karatay, Ceylanpınar Belediyesi'nin düzenlediği gezinin kadınlara rahat bir nefes aldırdığını belirterek, "Belediyemizin düzenlemiş olduğu Mardin, Harran ve Viranşehir gezisi için ben burada bulunan tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum. Bizim kadınlarımızın Ceylanpınar'da hiçbir faaliyetleri yok. Sürekli evde oldukları ve ev işleri ile uğraştıklarından dolayı bu gezi kadınlara rahat bir nefes aldırdı. Bu güzel gezi için Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür ederim. Bu gezi kadınlarımızın ömür boyu unutamayacakları bir anı olarak kalacak" diye konuştu.

"BAŞKAN ATİLLA'NIN ANNELERİMİZE VE BACILARIMIZA VERDİĞİ DEĞER PAHA BİÇİLEMEZ"

Adalet Bayol, Ceylanpınar Belediye'sin her anlamda kadınlar pozitif ayrımcılık yaptığını ve bunun kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, "Ceylanpınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen bu geziler, bizler için çok anlamlı oldu. Sürekli ilçe sınırları içine sıkışan kadınlarımıza aslında bu bir nevi nefes aldırdı. Bizleri düşünen bir belediye başkanımız ve belediyemizin de olması bizleri ayrıca gururlandırdı ve de mutlu etti. Başkan Atilla'nın annelerimize ve bacılarımıza verdiği değer paha biçilemez. Zaten her projede bizlere pozitif ayrımcılık sunan Ceylanpınar Belediyesi'nin bu kültür gezisi için ayrıca tüm ilçe kadınlarımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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