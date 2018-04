DSİ Sulama Kanalı 4. Canı Aldı

Yaz Gelmeden 4. Can Kaybı

Yeterince Önlem Alınmıyor

Yetkililer Görmüyor Mu?

Urfa’nın Viranşehir İlçesinden geçen DSİ sulama kanalında can kaybı yaşandı.Geçtiğimiz aylarda yazın sulamanın yapılabilmesi için bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı DSİ sulama kanallarında güvenlik önlemlerinin yeteri kadar alınmadığı gözler önüne serildi. Henüz yaz gelmeden sulama kanallarında can veren 4. Çocuk ise henüz 15 yaşında idi…Sulama kanallarının bakım ve onarıma girdiği vakitlerde her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp çalışmalarını bu yönde ilerlettiklerini söyleyen yetkililerin çalışmalarında ince ayrıntıya yer vermediği yaşanan son can kaybından sonra gün yüzüne çıktı.Sulama kanallarının kenarlarına ince beton direkler üzerine çevrilen dikenli tellerin bir süre sonra devrildiğini ve bu da güvenlik zafiyetini ortaya çıkardığını göstermektedir.Bu yıl henüz yaz gelmeden yaşan 4. can kaybından sonra iyice kızgın olan vatandaşlar; “Yetkililer güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu görmüyor mu? İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor.” diyerek Urfa’da güvenlik önlemlerinin yaşanan kazalardan sonra alındığına da oldukça tepki gösterdi.