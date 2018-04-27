Urfa MHP İL Başkanlığı Açıkladı

Dünden beridir Türkiye gündemine oturan ve Harran’da yaşanan olay ile ilgili MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı açıklamalarda bulundu.MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;“Geçtiğimiz günlerde Harran ilçesinin Aydınlar köyünde tarlasına komşu olan arsayı satın almak isteyen bir vatandaşımızın, jandarmanın orantısız güç kullanması sonucunda darp edildiği, acımasızca dövüldüğü ve yerde sürüklenerek kelepçelendiği görüntüler basına yansımıştır. Arsanın, AKP İlçe Başkanı tarafından satın alınmış olması ve jandarmanın kendisi tarafından çağrılmış olup aşırı müdahaleden geri durulmaması ise son derece dehşet verici detaylardır. Söz konusu ilçede vatandaşın emanet ettiği oyların %98'ini alan bir partinin ilçe başkanının vatandaşa yaptığı bu çirkin muamele reva mıdır? Demokratik seçimlerle halkın yetki verdiği şahısların feodal toprak ağası edasıyla görevini suistimal etmesi ve bundan rant sağlaması kabul edilemez. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaşın mülk edinme hakkının gayrı meşru yöntemlerle cebren elinden alınamayacağını özellikle ifade ediyor, yaşanan bu menfur olayı şiddetle kınıyoruz.”