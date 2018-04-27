Tatlıses,Resmen Başvurdu!

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, 24 Haziran seçimleri için AK Parti’den milletvekili aday adayı olacak.İZMİR’den AK Parti’den aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses’in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı. Danışmanı Şule Çınlama tarafından yapılan başvuruyu, Kemal Erim teslim aldı.