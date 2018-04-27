Başkan Atilla, Genç Çiftçin Nikahını Kıydı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, genç çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Önceki gün ilçenin tanınmış aileleri olan Tutal ve Timurtaş ailesine mensup Hatice ve Abbüllatif çiftinin Nikahı kıyan Başkan Atilla, sevginin yeryüzünde ki en güzel duygu olduğunu vurguladı. Genç çiftlerin bir düğün salonunda gerçekleşen nikah merasimi damat ve gelin yakınlarının katılımıyla gerçekleşti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın kıydığı nikahta çiftlerin şahitliğini akrabaları ve ilçenin tanınmış simaları yaptı.

Bir ömür boyu birliktelik için evet diyerek, imzaları atan çifte Başkan Atilla, mutluluklar dileyerek, aile cüzdanını geline teslim etti. Program sonrası davetlilere tatlı ve meşrubat ikram edildi.

BAŞKAN ATİLLA ÇİFTE MUTLULUK DİLEDİ

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, dünya evine girerek hayatlarını bileştiren çifte mutluluklar dileyerek, "Vatandaşlarımızın özel gün ve davetlerinde yanlarında olarak mutluluklarına ortak olmaya çalışıyorum. Bugünde burada Abdüllatif ve Hatice kardeşlerimizin nikâh akitlerini gerçekleştirmek için bir araya geldik. Çiftin mutluluklarının daim olmasını dilerim. İnşallah vatanına, bayrağına ve milletine sevdalı yavrularımız bu yuvada yetişecek" dedi.