Urfa İçin Büyük Adım!

Ziraat Odası 5. Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarında çiftçileri ile buluştu5. Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kalıcı fuar alanında ilk kez dün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuar açılışında konuşan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, sulama alanlarının artırılması ve 2018’de tarımda sanayileşme konusunda atılım yapılması gerektiğini vurguladı. Törende Başkan Eyyüpoğlu Bakan Fakıbaba ve Vali Erin’e silografi tablosu sundu.5. Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet E. Fakıbaba, Vali Abdullah Erin, Bakanlık Genel Müdürleri, Fuar Yönetimi, STK yeklisi ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışta konuşan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, bu yıl tarım fuarının ilk kez kalıcı fuar alanında gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, 2018 yılının tarımda sanayileşmede atılım yılı olması gerektiğine dikkat çekti. Törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet E. Fakıbaba ise Şanlıurfa’nın tarımsal potansiyelinin giderek büyüdüğünü ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir noktaya geldiğini belirtti.Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak yeni hizmete giren Şanlıurfa Fuar alanında gerçekleştirilen 5. Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı ilk günden oldukça yoğun ilgi gördü. Çok sayıda yerli ve yapancı firmanın yanında tarımla ilgili kurumların da stantlarının yer aldığı fuar 29 mayıs günü kapılarını kapatıyor.Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu açılışta yaptığı konuşmasında şunları belirtti; “öncelikle yeni hizmete giren Şanlıurfa Fuar Merkezinin yapımında emeği geçen tüm kesimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Merkezin hizmete girmesi ile Şanlıurfa’nın önemli bir eksiği tamamlandı. Kentimizin ekonomisini da fazla hareketlendirecek ve dış piyasaya açılmada önemli bir iletişim noktası olacaktır. Ayrıca her sektörde meydana gelen birçok yenilikten bire bir haberdar alacağız. Bu gerçekten mutluluk verici. Şanlıurfa çiftçileri olarak 2018 yılının tarımda sanayileşme yılı olmasını umut ediyoruz. Hammadde üretmede olukça ilerledik. Artık bu ürünleri işleyim kendimiz piyasaya sunmalıyız. Vakti geldi de geçiyor. Buradan tüm yetkililerimizden hükümetimizden dileğimiz sanayileşme konusunda birazda daha destektir. Elbette bugüne kadar yapılan tüm destekleri için yetkili tüm kurumlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak biraz daha desteğe ihtiyaç duymaktayız. Ayrıca sulama alanlarının genişletilmesi konusundaki projelere hız verilmesi kuru tarım alanlarındaki çiftçilerimizin en önemli talebidir. Hilvan, Siverek, ve merkez köylerin suya kavuşturulması ile daha önce de belirttiğim gibi biz Şanlıurfa çiftçileri olarak Türkiye’yi doyurmaya adayız. Sayın bakanımızdan ve hükumetimizden ricamız bu konulardaki çalışmaların hızlanmasıdır.”