Halfeti, ‘’somut olmayan kültürel mirası tanıtım günleri’’nde!

Şanlıurfa’nın marka ilçesi Halfeti, bu kez de Ankara’da tanıtılıyor. Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak’ın girişimleriyle, Türkiye’deki birçok önemli fuarda tanıtılan ve vizyonuyla kentin marka ilçesi haline gelen Halfeti, Ankara Valiliği himayesinde düzenlenen ‘’Somut Olmayan Kültürel Miras Tanıtım Günleri’’nde tanıtılıyor.Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, ilçenin Aile Destek Merkezi’nde kurs gören kadınlarının el emeği göz nuru ürünlerini önemli etkinlikte tanıtıyor.Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği ve RUAN Fuarcılık organizasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleşen tanıtım günlerinde Halfeti Belediyesi’nin standı en iyi stand seçildi.Tanıtım günlerinde Halfeti Belediyesi’nin standını önemli isimler ziyaret etti.Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, standı ziyaretlerinin anısına; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül’e, Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kur’a, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş’e Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’e Halfeti’ye özgü yöresel ürün armağan etti.