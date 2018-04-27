Halfeti, ‘’somut olmayan kültürel mirası tanıtım günleri’’nde!

Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, ilçenin Aile Destek Merkezi’nde kurs gören kadınlarının el emeği göz nuru ürünlerini önemli etkinlikte tanıtıyor.
Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği ve RUAN Fuarcılık organizasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleşen tanıtım günlerinde Halfeti Belediyesi’nin standı en iyi stand seçildi.
Tanıtım günlerinde Halfeti Belediyesi’nin standını önemli isimler ziyaret etti.
Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, standı ziyaretlerinin anısına; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül’e, Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kur’a, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş’e Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’e Halfeti’ye özgü yöresel ürün armağan etti.
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