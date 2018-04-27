Antep Fakıbaba'yı konuşuyor!,Fakıbaba Gaziantep'e mi?

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bu seçimde Gaziantep'ten aday gösterilmeyeceği yolundaki tahminlerin artamasıyla birlikte gözler yeni isimlere çevrildi. Bunların başında da Şanlıurfa Milletvekili, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın aday gösterileceği iddia ediliyor.

GAZİANTEP'TEN EVLİ

Fakıbaba'nın Gaziantep'ten aday gösterilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Ak partiye yakın çevreler, "Çünkü Gaziantep'te 200 bin civarında Şanlıurfalı nüfus var. Ayrıca Eşref Fakıbaba, Gaziantep'ten evli. Bu nedenle Şanlıurfalı seçmenler için genel merkezin en ideal aday olarak Eşref Fakıbaba'nın gösterilmesi normal. Gaziantep'te Eşref Fakıbaba'nın aday gösterilmesi olumlu karşılanır' diye konuştular.

(Kaynak: Gaziantep27)