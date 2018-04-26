Urfa İl Başkanı Belli Oldu!

Ak Parti Şanlıurfa il Başkanı Bahattin Yıldız olarak atandı.Ak Parti Şanlıurfa il Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Bu akşam teşkilat işleri Başkanı Mustafa Ataş ile bir görüşme yaptı ve karar verildi. Alınan karar sonrası Ak Parti Şanlıurfa il Başkanlığına artık Bahattin Yıldız yürütecek