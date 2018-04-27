Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık büro amirliği tarafından ilimiz ve çevre illerden çalınan motosikletlerin ilçelerimizde ve köylerimizde para karşılığında sattıkları, çalan şahısların bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri, söz konusu motorların değişik suçlarda da kullanılabileceği tespit edilmiş, konu ile ilgili olarak 09/13.04.2018 tarihleri arasında Viranşehir ve Suruç ilçelerimizde eş zamanlı yapılan baskın ve operasyonda yaklaşık 2000 motosiklet incelenmiş, Sonucunda piyasaya değeri 400.000 TL olan ilimiz ve çevre illerden farklı tarihlerde çalınan 62 adet motor, şasi numarası kazınmış 170 motosiklet ele geçirilmiş, konu ile ilgili 47 şüpheli yakalanarak adli işlem yapılmıştır
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