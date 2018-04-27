Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 27 Nisan 2018 00:22:24 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...

Şanlıurfa Emniyetinin Yaptığı Operasyonlar Sonucunda,170 çalıntı motosiklet yakalandı

Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...

Şanlıurfa Emniyetinin Yaptığı Operasyonlar Sonucunda,170 çalıntı motosiklet yakalandı


İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık büro amirliği tarafından ilimiz ve çevre illerden çalınan motosikletlerin ilçelerimizde ve köylerimizde para karşılığında sattıkları, çalan şahısların bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri, söz konusu motorların değişik  suçlarda da kullanılabileceği tespit edilmiş, konu ile ilgili olarak 09/13.04.2018 tarihleri arasında Viranşehir ve Suruç ilçelerimizde eş zamanlı yapılan baskın ve operasyonda yaklaşık 2000 motosiklet incelenmiş, Sonucunda piyasaya değeri 400.000 TL olan ilimiz ve çevre illerden farklı tarihlerde çalınan 62 adet motor, şasi numarası kazınmış 170 motosiklet ele geçirilmiş, konu ile ilgili 47 şüpheli yakalanarak adli işlem yapılmıştır
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...
Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...
Şanlıurfa Emniyetinin Yaptığı Operasyonlar Sonucunda,170 çalıntı motosiklet yakalandı
Urfa'da 5 Kişi Tutuklandı...
Urfa'da 5 Kişi Tutuklandı...
​Urfa‘nın Viranşehir İlçesinde, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5’i tutuklandı.
Urfa'da 11 Kişi Tutuklandı!
Urfa'da 11 Kişi Tutuklandı!
Yakalanan şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Urfa'da 10 İş Yeri Kapatıldı!
Urfa'da 10 İş Yeri Kapatıldı!
Suruç Emniyeti ve Zabıtasından Ortak Operasyon.İlçe Genelinde Yapılan Eş Zamanlı Operasyonlarda 19 İşyerinden 10'u Mühürlenerek Kapatıldı.
Urfalı Eski Başkana,Kahkahalı Yanıt
Urfalı Eski Başkana,Kahkahalı Yanıt
Kısa bir süre önce eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "FB-BJK derbisinde çıkan olayların işareti Netflix dizisi La Casa de Papel'in fragmanında verildi" şeklinde bir yorum yaparak Netflix'e taş atmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Netflix kurucusu ise Gökçek'e bol kahkahalı bir yanıt verdi.
Urfa'da Operasyon,Tutuklandılar!
Urfa'da Operasyon,Tutuklandılar!
Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aslanparçası Yakalandı!
Aslanparçası Yakalandı!
Yardımcısı Sami Aslanparçası ve 4 adamıyla birlikte yakalanan şebeke elebaşı Yaşar Kasım Sevilmiş’in ev görünümündeki deposuna yapılan baskında ise 7 milyon lira tutarında 33 kilo kokain ile 65 bin adet uyuşturucu hap ve yarım kilo esrar ele geçirildi.
Urfa'da Şok Operasyon,Şebeke Çökertildi...
Urfa'da Şok Operasyon,Şebeke Çökertildi...
4 iş yerine baskın yapıldı.
3 liraya uyuşturucu,Çekirge Zıplayamadı!
3 liraya uyuşturucu,Çekirge Zıplayamadı!
Okul önlerinde 3 liraya uyuşturucu hap sattığı öne sürülen Rüveyda Karacaoğlan (20) tutuklandı. Genç kızın sosyal medya hesabında “Çekirge üçüncü kez zıplayamazmış” yazısı dikkat çekti
DEAŞ’ın infazcısı kıskıvrak yakalandı!
DEAŞ’ın infazcısı kıskıvrak yakalandı!
Eniştesinin canlı bomba olduğu öğrenildi.
İsa Kızıldemir'den, Miraç Kandili Mesajı
İsa Kızıldemir'den, Miraç Kandili Mesajı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kızıldemir mesajında Miracın kötülükten arınarak yüce mertebelere erişme anlamına geldiğini belirterek, bu gecenin arınma için fırsat olduğunu söyledi.
Bağıban’dan,Miraç Kandili Mesajı
Bağıban’dan,Miraç Kandili Mesajı
Şanlıurfaspor eski Kulüp Başkanı İsmail Bağıban, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bağıban mesajında Miracın kötülükten arınarak yüce mertebelere erişme anlamına geldiğini belirterek, bu gecenin arınma için fırsat olduğunu söyledi.
Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...
Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...
Dedaş'a,Urfa'da Saldırılar Devam Ediyor...
Dedaş'a,Urfa'da Saldırılar Devam Ediyor...
Urfa İle Arasında Bağ Var mı?
Urfa İle Arasında Bağ Var mı?
Erdoğan,Göbeklitepe'ye Hayran Kaldı...
Erdoğan,Göbeklitepe'ye Hayran Kaldı...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
24°C / 17°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:58
Güneş
05:29
Öğle
12:30
İkindi
16:12
Akşam
19:19
Yatsı
20:41
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿