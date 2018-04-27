Dedaş'a,Urfa'da Saldırılar Devam Ediyor...

Dicle Elektrik Dağıtım’ın, bölgesindeki 1 milyon 760 bin aboneye kesintisiz elektrik vermek için başlattığı yatırımlar sürerken, daha güvenli ve kaliteli enerji için hatların yeraltına alınması ile birlikte kurulan ve kaçak elektrik kullanımını önleyen pano olarak bilinen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarına (ASOP) saldırılara bir yenisi eklendi. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 3, Şırnak merkezde ise 2 pano kırılarak ve yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Enerji şirketinden yapılan açıklamada, saldırıların kaçakla mücadele çalışmalarını engelleyemeyeceği bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yönetmeliklerine uygun biçimde yatırımlarını sürdürürken, bir yandan da enerji kalitesini artırmak için kaçak kullanımla mücadele ediyor. Bu çerçevede geliştirilen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları bölge genelinde birçok yerleşim alanında kuruluyor. İletim hatlarının yeraltına alınması çalışmaları ile birlikte kurulan panolar sayesinde kaçak kullanım oranı azalırken, enerji kalitesinde de artış görülüyor.

Viranşehir’de 60 Pano Tahrip Edildi

Kurulan yeni elektrik panoları sayesinde kaçak elektrik kullanamayan kesimler, panolara saldırmayı, yakıp, kırmayı tercih ediyor. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl kurulan panolardan 3’ü dün yaşanan saldırı sonucunda kırılarak kullanılamaz hale getirildi. Saldırganların yakalanabilmesi için soruşturma başlatılırken, ilçenin Teke, Kışla, Atatürk, Selahattin Eyyübi ve Şarkpınar mahalleleri ile Emiroğlu ve Uğur Boran caddelerinde kurulu toplam 1.500 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosundan (ASOP) bugüne kadar 60’ı tahrip edildi. Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarına bir saldırı da Şırnak il merkezinde yapıldı. Gürpınar mahallesinde kurulu panolardan 2’si gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Şırnak’ın Cizre ilçesinde de daha önce 63 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon panosu tahrip edilmişti.

Saldırılar Mücadeleyi Engellemeyecek

Dicle Elektrik’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, daha önce de birçok yerde benzer saldırılar yaşandığına dikkat çekilerek, "Yapılan bu saldırılar kaçakla mücadelemizi engelleyemeyecektir. Şirketimiz, yatırımları ile bölge halkına daha kaliteli, kesintisiz enerji verme kararlılığından asla vazgeçmeyecektir. Saldırılar sonunda tahrip edilen panoların yerlerine hemen yenilerinin montajı yapılmaktadır" denildi.