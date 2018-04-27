TÜDKİYEB Genel Başkanı Urfa’da

Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan EYYÜPOĞLU, Nihat ÇELİK ve İhsan AKIN’ın Urfa’ya yaptığı ziyareti için şu yorumda bulundu;“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirilen Yerel Tohum Buluşmaları için Şanlıurfa’ya gelen TÜDKİYEB Genel Başkanımız Sayın Nihat ÇELİK ve TÜDKİYEB Yönetim Kurulu Üyemiz, ayni zamanda Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanımız İhsan Akın’ın Birliğimize gelerek Hayırlı olsun ziyaretinde bulundukları ve Destektekilerini Esirgemedikleri için kendilerine Yönetim Kurulu ve Üyelerimiz adına çok teşekkür ederim.Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri BirliğiYönetim Kurulu BaşkanıHasan EYYÜPOĞLU”