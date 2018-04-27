Aldatılan eşin kurnaz planı kanlı bitti!

Mark Gerardot ile mutlu bir evliliği olan 48 yaşındaki Jennair Gerardot bir gün kocasının kendisini aldattığını öğrendi. Kocasının ilişki yaşadığı kişi aynı üniversitede bir hafta önce işe giren araştırma görevlisi 33 yaşındaki Meredith Chapman'dı.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|B
|Av
|Puan
|1
|Beşiktaş
|34
|23
|3
|8
|+43
|77
|2
|Medipol Başakşehir
|34
|21
|3
|10
|+35
|73
|3
|Fenerbahçe
|34
|18
|6
|10
|+28
|64
|4
|Galatasaray
|34
|20
|10
|4
|+25
|64
|5
|Antalyaspor
|34
|17
|10
|7
|+7
|58
|6
|Trabzonspor
|34
|14
|11
|9
|+5
|51
|7
|Akhisar Belediyespor
|34
|14
|14
|6
|+4
|48
|8
|Gençlerbirliği
|34
|12
|12
|10
|-1
|46
|9
|Atiker Konyaspor
|34
|11
|13
|10
|-5
|43
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|15
|7
|-4
|43
|11
|Karabükspor
|34
|12
|15
|7
|-10
|43
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|34
|12
|18
|4
|-11
|40
|13
|Osmanlıspor FK
|34
|9
|14
|11
|-8
|38
|14
|Bursaspor
|34
|11
|18
|5
|-24
|38
|15
|Kayserispor
|34
|10
|16
|8
|-11
|38
|16
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|18
|6
|-9
|36
|17
|Gaziantepspor
|34
|7
|22
|5
|-35
|26
|18
|Adanaspor
|34
|6
|21
|7
|-29
|25
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