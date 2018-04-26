KFC Topa Tutuldu. Bakması Bedava

KFC’ye Bakması Bedava

KFC’ye Sert Eleştiri

İşte O Eleştirilerden Bazıları;

“Reklamın iyisi kötüsü olmaz, reklam reklamdır” sözünün çürütüldüğü bir reklam afişi de KFC’den geldi.KFC, düşüncesizce hazırlanmış başarısız bir reklam kampanyası yüzünden sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.Bakması Bedava' sloganı ile sunulan reklam afişi, bir kullanıcının dikkat çekmesi üzerine Twitter'da gündem oldu. Düşüncesizce hatta arsızca bir cümle ile reklam yapıp müşteri çekebileceğini düşünen KFC, yapılan eleştirilerden sonra bir açıklama yapmadı.Reklam sloganı ile eleştiri odağı olan fasfood zinciri KFC sert bir dille eleştirildi. Karalama kampanyalarının düzenlendiği konu ile ilgili sosyal medyada binlerce tweet atıldı.