Fenerbahçe; 'Şampiyon Biziz'

Trabzonspor Kulübü Zor Günler Yaşadığını Duyurmuştu

“Fenerbahçe'den 20,11 Tl Bağış”

Fenerbahçe Kulübü’nün Dijital Medya Sorumlusu Mehmet Alakuş, Trabzonspor’a 20,11 TL’lik bağış yaptı. Alakuş, açıklama kısmına “2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe” yazdı.Bordo-mavililer, resmi internet sitesinden bir bağış hesabı açtıklarını duyurdu.“Bordo-Mavili Kulüpten Yapılan Açıklama”“Bağış hesaplarımız açılmıştır. 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu’nda göreve seçilen Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşulların düzeltilmesi amacıyla bir seferberlik kampanyası başlatmıştır.İhtiyaç duyulan her zaman, “Trabzonspor yolunda” seferber olan taraftarlarımızın bu çağrıya müspet yanıt vereceğinden kuşkumuz yoktur. Henüz yakın bir tarihte yapılan büyük bağış da bunun en güzel ispatıdır.Sağduyu sahibi pek çok üye ve taraftarımızın, çeşitli kanallarla bizlere ulaşarak yardım taleplerini dile getirmelerinden duyduğumuz güven ve inançla, bu seferberliği başlatıyoruz!Trabzonspor’u kişisel ve ailevi aidiyetlerinin en değerli parçası kılan, bunu her fırsatta onurla dile getiren ve elini taşın altına koymaktan asla çekinmeyen değerli taraftarlarımıza bir bağış hesabı açtığımızı bildiriyoruz.Kendini bu büyük ailenin bir parçası hisseden ve destek olmak isteyen tüm taraftarlarımız, 25 Nisan 2018 tarihi itibarıyla açılan ve aşağıda bilgisi bulunan hesaplara, imkanları ölçüsünde bağışta bulunabilirler.Camiamıza saygıyla duyurulur.Şükranla,”Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün Dijital Medya Sorumlusu Mehmet Alakuş, Trabzonspor'a 20,11 TL'lik bağış yaptı. Alakuş, açıklama kısmına "2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe" yazdı.