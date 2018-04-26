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Bu haber 26 Nisan 2018 23:09:11 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa,Cumhurbaşkanımızla Şaha Kalktı!

Yerel tohumculuğun geliştirilmesi ve korunması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Yerel Tohum Buluşmalarının üçüncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Urfa,Cumhurbaşkanımızla Şaha Kalktı!

Yerel tohumculuğun geliştirilmesi ve korunması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Yerel Tohum Buluşmalarının üçüncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Yerel Tohum Buluşmaları etkinliği için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve eşi Gül Fakıbaba ile Şanlıurfa’ya gelen Emine Erdoğan’a Moritanya Cumhurbaşkanın eşi Mariem Dit Tekber Ahmed de eşlik ederken, Emine Erdoğan ve beraberindekileri Vali Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin karşıladı.

VALİ ERİN: TOHUMU KONTROL EDEN DÜNYAYI KONTROL EDER

Yerel tohum buluşmalarının Şanlıurfa’ya ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tarımın insanları doyurma fonksiyonu olduğunu ancak günümüz dünyasında tarımın aktif dış politika enstrümanı olarak kullanılan çok stratejik bir sektör haline geldiğini kaydetti.

Tohumu kontrol eden ülkelerin, tarımı, tarımsal alanı ve gıdayı kontrol ettiğini, gıdayı kontrol eden ülkelerin ise dünyayı kontrol ettiğini ifade eden Vali Erin, “Geçmiş dönemlerde uygulanan, bilerek veya bilmeyerek başvurulan yol ve yöntemlerle kendi kendine yeter bir ülke durumunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarım ve gıdada da dışa bağımlı olma tehlikesine karşın son on beş yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetlerimizin tarıma ve hayvancılığa vermiş olduğu büyük destekler sayesinde yeni bir dönüşümün, tohum sektörünü yeniden keşfedişimizin, tarım sektörünü yeniden buluşumuzun sevincini hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Sadece Şanlıurfa’da çiftçiye sağlanan doğrudan destek miktarının 1 milyar TL’nin üzerinde olduğunu hatırlatan Vali Erin, bu destekleri sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve hükümetlere, Şanlıurfa’nın gelişmesi için 15 yılda 70 yıldan daha fazla kalkınma ve büyümeyi sağlayacak imkânları sağladığı için teşekkür etti.

Ülkemizin, ulusal ve uluslararası gelişmelerin baş döndürücü şekilde yaşandığı kritik bir süreç geçirdiğini dile getiren Vali Erin, “Geçen 15 yıl içinde büyük badireler atlattığımız bir süreci yaşıyoruz. Hemen yanı başımızda Suriye’de mazlum insanların, masum çocukların kadınların katledildiği, insanlığın yerin dibine battığı bu gelişmelere dünya maalesef sessiz kalıyor. Cumhurbaşkanımızın her vesile ile dile getirdiği ve dünya beşten büyüktür ifadelerinde anlam bulan bu duruşa, Şanlıurfa hakkıyla sahip çıktı. Bu kritik dönemde de Şanlıurfa’nın yediden yetmişe Cumhurbaşkanımızın o sağlam ve mazlumların yanındaki duruşuna destek olmaya devam ettiğini ve edeceğini iletmek istiyorum” dedi.
 

FAKIBABA: 79 ÜLKEYE TOHUM İHRAÇ EDİYORUZ

Programda bir konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, Türkiye’nin tohum, fide, fidan ve süs bitkisi üreten ve ihraç eden bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye’den 79 ülkeye tohumluk ihracatı yapıldığını söyledi.

Türkiye’nin doğal bitki örtüsünde 12 bin çeşit bitki bulunduğunu ve bunun 4 bininin endemik türlerden oluştuğunu belirten Fakıbaba, Anadolu coğrafyasının biyolojik bakımdan insanlığa önemli fırsatlar sunduğunu, bu biyolojik çeşitliliğin muhafaza edilmesinin ve geleceğe taşınmasının önemine işaret etti. 

Fakıbaba, “Ana tohumsal girdi olan yerel tohumlarımızın hem şifa hem de ekonomik gelir olarak geleceğe aktarılması, korunması ve yaygınlaştırılması için Bakanlığımızın çok özel görevlerinin olduğunun bilincindeyiz. Biyolojik çeşitliliğimizin muhafaza edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar öneme sahiptir. Gelecekte gıda için kendine yeten ülke olmamızın anahtarı, tarımsal önemi olan türlerin tohumlarını uygun şartlarda muhafaza etmemize bağlıdır. Bu nedenle önem verdiğimiz politikaların başında tohumculuk gelmektedir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın destekleriyle yerel tohumların korunması çalışmasını proje haline getirdiklerine değinen Fakıbaba, yerel çeşitlerin adıyla ve tadıyla Türkiye’ye özgü olduğunu, proje ile tohumların korunmasını ve çoğaltılmasını amaçladıklarını söyledi.

Tohum buluşmaları etkinliğinin farklı bölgelerde sürdürüleceğine değinen Fakıbaba, “Son on yılda sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanan üreticilerimize toplam 1,7 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Bu desteklerimizle tohumculuk üretiminin verim, kalite ve ihracatında ciddi artışlar gerçekleştirdik. 2002 yılında 145 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi 7 kat artış göstererek 2017 yılında 1 milyon 50 bin tona çıktı” diye konuştu.
 

ERDOĞAN: SAĞLIKLI HAYAT İÇİN SAĞLIKLI TOHUM

“Bir ülkenin tohum ihtiyacını dışarıya bağımlı olmaksızın kendi kendine karşılayabilmesi, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır” diyerek sözlerine başlayan Emine Erdoğan, sağlıklı hayat zincirinin ilk halkasının temiz tohum olduğunu söyledi.  Sağlıklı beslenme için iyi, sağlıklı ve temiz tohumun önemine işaret eden Erdoğan, “Çok şükür ki son yıllarda tohum üretiminde, veriminde, kalite ve ihracatında önemli gelişmeler kaydedildi. 2002'de 145 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi, 15 yılda 7 kat artarak 1 milyon 50 bin tona ulaştı. İhracatımız 8 kat artarken, ithalatımız 2017'de son 5 yılın en düşük oranına geriledi. Şu anda 79 ülkeye tohum ihracatı yapan bir ülkeyiz. İnşallah 2023 hedefimiz, 2 milyon ton üretim ve 500 milyon dolarlık ihracattır. Tohumculuk sektöründe iyi örgütlenirsek, uluslararası tohumculukta da söz sahibi oluruz. Her alanda kendi milli yol haritasını çizen Türkiye, inşallah bu alanda da hedeflerine ulaşacaktır” dedi.

Konuşmalardan sonra Yerel Tohum konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Emine Erdoğan tarafından verildi. Günün anısına dikim alanına geçerek yerel tohum fidelerini toprakla buluşturan Erdoğan ve beraberindekiler, bölge il ve ilçelerinden gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri stantlarını ziyaret ederek, tohum geliştirme çalışmalarını inceledi.

Etkinliğe katılan çiftçilerle sohbet eden Erdoğan, buradaki programının ardından Şanlıurfa merkezde bir dizi gezi ve temaslarda bulundu. 
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