Başkan Bayık Kütüphane Açılışına Katıldı

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık İstanbul Ticaret Üniversitesinin destekleriyle Kuskunlu İlkokul ve Ortaokulunda kurulan kütüphane açılışına katıldı.

Kuskunlu Mehmet Torgut İlk ve Ortaokulunda düzenlenen Kütüphane açılışına Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ,Hilvan Belediyesi Encümenleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuskunlu Mehmet Torgut İlkokulu ve Ortaokulu Kütüphane açılışında Eğitim ve Öğretimin önemine değinen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık yaptığı açıklamada İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri Kuskunlu İlkokul ve Ortaokuluna yaptıkları desteklerden dolayı bizimle kardeşlik köprüsü kurmuşlardır ayrıca Kuskunlu İlkokulu ve Ortaokulu Hilvan'ın en başarılı okullarından biri Kuskunlu mahalle sakinlerimizin de eğitim ve öğretime verdiği destekler ile okul öğretmenlerimiz daha azimli çalışmakta desteklerinden ötürü emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.