ŞUTSO Başkanı Peltek'ten Bayık'a ziyaret

Geçtiğimiz günlerde ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Halil Peltek, yaptığı ziyarette, Hilvan'da yapılan çalışmalar neticesinde meydana gelen gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Hilvan'ın her geçen gün farklı bir yenilikle anıldığını ifade etti.

ŞUTSO Başkanı Halil Peltek'e nezaket ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Peltek ve yeni yönetim kurulu arkadaşlarına başarılar diledi. Başkan Bayık, Şanlıurfa tarihiyle, maneviyatı ve milli duruşuyla kadim bir şehir. Kısa bir süre önce ŞUTSO Yönetim Başkanlığı'na seçilen Halil Peltek Bey'in Şanlıurfa'ya farklı değerler katacağının inancındayım. Kendisine ve yönetim kurulu arkadaşlarına başarılar dilerim dedi.