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Bu haber 26 Nisan 2018 22:52:00 Tarihinde eklenmiştir.

Akşener'den,Abdullah Gül Açıklaması...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığına ilişkin, “Biz Sayın Abdullah Gül’ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir” dedi. CNN Türk’te Gece Görüşü programına konuşan Akşener şunları söyledi:

Akşener'den,Abdullah Gül Açıklaması...

SİYASET GÜVENİ KAZANACAK

“İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanlığı konusundaki tavrı başından bu yana belliydi. Bu sadece benim değil, İYİ Parti’nin ve İYİ Partililerin kararıydı. Nitekim Genel İdare Kurulumuz önceki gün yaptığı toplantıda aldığı kararla şahsımı partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Öncelikle bilinmesini isterim ki, bu noktada isimlerin çok da önemi yok. Siyaset kaybettiği güveni, verilen sözlerin arkasında durmakla yeniden kazanacak. Biz ilk günden ilan ettik, 1 Nisan kongremizde tekraren ve açık şekilde aziz milletimize duyurduk ki, İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’dir.

FIRSAT VERİLMEMESİ GEREKİR

Bu kararı almamızın en önemli sebebi, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanı Tayyip Erdoğan’ın, karşısında bir blok yaratıp, onunla çarpışarak elde ettiği kazanımlardı. Bu strateji bugüne kadar birçok kez kazandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığında da Tayyip Erdoğan’a bu fırsatın bir kez daha verilmemesi gerekir. Bu yüzden her partinin kendi adayı ile seçime girmesinin en doğru adım olacağı kanaatimizi ifade ettik. Burada asıl ifade etmek istediğim, Tayyip Erdoğan isminin ötesinde, Türkiye’nin bugünkü halinden sorumlu siyaset anlayışıdır.

DEMOKRATİK TAVIRLA KARAR ALIYORUZ

Dolayısıyla, Sayın Temel Karamollaoğlu’nun, önemli görüş alışverişlerinde bulunduğumuz ziyaretinde kendilerine de aktardım. Bu konudaki görüşlerimi, Abdullah Gül adı gündeme gelmediği halde Sayın Kılıçdaroğlu ile de paylaştım. Bu görüşmelerde paylaştığım fikirlerim, aziz milletimize açık tüm platformlarda söylediklerimle aynıdır. Bugün Sayın Karamollaoğlu bir kez daha ziyaretimize geldi. Her iki parti liderinin de, milletvekilliği için, tekraren söylüyorum milletvekilliği seçimleri için geniş tabanlı bir ittifak önerisini de, partimizin gerekli kurullarında, alışılmışın ötesinde bir demokratik tavırla tartışıp değerlendireceğimizi ifade ettim. Samimiyetle söylüyorum, Türk siyasetinin uzun süredir unuttuğu bir demokratik tavırla karar alıyoruz ve alacağız.
 
İTTİFAKTA SAADET’İ ARARIZ
Bir kez daha ifade etmek isterim ki, aziz milletimize verdiğimiz sözün gereği, İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Bugün de ifade ettim, biz Sayın Abdullah Gül’ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir. Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi’ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur.”
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