Tatlıses'ten 7 yıl sonra bir ilk! Afrin için...

ÖZEL BİR PROJE İÇİN GİRDİ
Uğradığı silahlı saldırı sonrası müzik dünyasından uzak kalan İbrahim Tatlıses'in en duygusal anları… Ünlü sanatçı, tam yedi yıl sonra özel bir proje için stüdyoya girip türkü okudu. Tatlıses o anlarda büyük heyecan yaşadı.
"MEHMETÇİĞİMİZ BUNU HAK EDİYOR"
Sibel Can'ında katıldığı okumalarda kahraman Mehmetçiğimiz için yazılan Afrin Türküsü okundu. Eseri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kaleme aldı. Türkü; şehitlerimize ve askerlerimize ithafen yazıldı. İbrahim Kalın, Afrin Türküsü için "Mehmetçiğimiz bunu hak ediyor" demişti.
Yorum Yap