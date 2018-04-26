Tatlıses'ten 7 yıl sonra bir ilk! Afrin için...

ÖZEL BİR PROJE İÇİN GİRDİ

"MEHMETÇİĞİMİZ BUNU HAK EDİYOR"

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yazdığı Afrin Türküsü'nü okumak için stüdyoya girdi.Uğradığı silahlı saldırı sonrası müzik dünyasından uzak kalan İbrahim Tatlıses'in en duygusal anları… Ünlü sanatçı, tam yedi yıl sonra özel bir proje için stüdyoya girip türkü okudu. Tatlıses o anlarda büyük heyecan yaşadı.Sibel Can'ında katıldığı okumalarda kahraman Mehmetçiğimiz için yazılan Afrin Türküsü okundu. Eseri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kaleme aldı. Türkü; şehitlerimize ve askerlerimize ithafen yazıldı. İbrahim Kalın, Afrin Türküsü için "Mehmetçiğimiz bunu hak ediyor" demişti.