Yayalar Ceylanpınar Belediyesi İle Daha Güvenli

Ceylanpınar Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi koordineli yürüttüğü çalışmalarda, yayaların yoğun olarak kullandığı güzergahlar üzerinde yaya geçidi çizgileri yerleştirdi. Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik akış güvenliği ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla başlayan yaya geçidi çalışması Presti Caddesi boyunca gerçekleştirildi. Belediyeye bağlı ekipler tarafından yaya çizgileri belirgin hale getirilerek sürücülerin erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenen çalışmalarda yaya geçitleri dayanıklılığı yüksek sarı-beyaz renkte kompenantlı yol çizgi boyası ile boyanıyor.

"GÜVENLİ BİR TRAFİK AKIŞI İÇERİSİNDE OLMALARI İÇİN YAYA GEÇİDİ ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR"

Vatandaşların güvenli olarak yolun karşına geçmesi için şehrin muhtelif yerlerinde yaya geçidi çalışması başlatıldığını dile getiren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, “Presti Caddesi kapsamında çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Orta refüjde çalışmalarda sone gelinirken, yayaların güvenliği içinde çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz ortak çalışmalarda Prestij Ceddesi'nde cadde boyunca belirli aralıklarla yaya geçidi yaptık. Yayaların ve sürücülerin daha düzenli ve güvenli bir trafik akışı içerisinde olmaları için yaya geçidi çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda caddede yaya geçidi çalışmalarına öncelik veren ekiplerimiz birçok noktada çalışmalarını tamamladı” dedi.