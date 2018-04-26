Bucak, Aday Adaylık Başvurusunu Yaptı

Fatih Bucak AK Parti'den Aday Adayı OlduŞanlıurfa Milletvekili Mehmet Celal Bucak’ın oğlu Ekonomist Çiftçi Fatih Bucak 24 Haziran erken seçimlerinde AK Parti’den Şanlıurfa Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.
Haziran 2015 Genel Seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimlerde 17 bin oy alarak tarihi bir rekor kıran Bucak, Kasım 2015 seçimlerinde yine Ak Parti'den başvuru yapmasına rağmen sıralamaya girememişti.
Bucak listeye girememiş olmasına rağmen AK Parti saflarından ayrılmayarak desteğine devam etmişti.
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