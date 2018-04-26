Bucak, Aday Adaylık Başvurusunu Yaptı

Fatih Bucak AK Parti'den Aday Adayı Oldu

Fatih Bucak Kimdir?

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Celal Bucak’ın oğlu Ekonomist Çiftçi Fatih Bucak 24 Haziran erken seçimlerinde AK Parti’den Şanlıurfa Milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.Haziran 2015 Genel Seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimlerde 17 bin oy alarak tarihi bir rekor kıran Bucak, Kasım 2015 seçimlerinde yine Ak Parti'den başvuru yapmasına rağmen sıralamaya girememişti.Bucak listeye girememiş olmasına rağmen AK Parti saflarından ayrılmayarak desteğine devam etmişti.Ekonomist çiftçi Bucak, 1979 yılında Şanlıurfa İli Hilvan ilçesinde zamanın Adalet Partisi Milletvekili Celal Bucak ile birlikte iftar sofrasında PKK tarafından saldırıya uğramış ve bu saldırıdan ilk terör gazisi olarak devlet kayıtlarına geçmiştir. Bu süreçte milli duygu ve davranışlarla vatanına ve milletine faydası olan her alan da aktif rol almış ve halende devam etmektedir.