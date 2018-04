Çoşkun,Urfa'danSeslendi;Acilen Vazgeçilmeli...

Gönül verenlerin gönlünü kırmak kimseye fayda sağlamaz

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Başkanı İbrahim coşkun, performans değerlendirme taslağının, mülakatın ve eğitimciye yönelik şiddetin eğitim camiasının gündemini meşgul ettiğini belirterek, “Öğretmen performans değerlendirme taslağı bir an evvel öğretmenler odasının gündeminden çıkarılmalı, eğitimciye yönelik şiddete kalıcı tedbirler alınmalı, vicdanları yaralayan mülakatla atamadan vazgeçilmelidir” dedi.İbrahim coşkun, öğretmen kimliğini değersizleştiren uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.Eğitim camiasının sıkıntılı bir süreçte, stres içerisinde olduğunu dile getiren Coşkun şunları söyledi: “Öğretmen kimliğini değersizleştirme ihtimali çok yüksek olan taslak bir an önce geri çekilmelidir. Bunun kabul edilebilecek hiçbir yanı yok. Kim bunun kerametinden, faziletinden bahsediyorsa oturur sonuna kadar tartışırız. Ama öğretmen kimliğini örseleyecek, öğrenci öğretmene not versin, veli öğretmene not versin, öğretmen öğretmene not versin gibi bir yaklaşımı kabul edemeyiz. Çünkü öğretmen ve öğrenci arasında bir otorite, bir saygı ilişkisi vardır. Öğretmen rol modeldir, saygın kişiliktir. Ama siz öğrenciyi, öğretmene parmak sallayıp ‘kâğıtları çıkarın, hocalara not veriyoruz’ denilecek noktaya getirirseniz, bu, ülkeye yapabileceğiniz en büyük kötülük olur. Kimin aklıdır, kimin projesidir bilemiyorum. Ama performans değerlendirme taslağının doğru bir şey olmadığını, bunun bir an önce geri çekilmesi gerektiğini, öğretmenler odasını sinir küpüne dönüştüren ve öğretmenlerin kesinlikle ama kesinlikle taraftar olmadığı böyle bir şeyi dayatmanın, bunda diretmenin hiçbir anlamı yok. Bir an önce geri çekilmelidir. Çünkü bu maliyet üretiyor. Gönül veren kitlelerin gönlünü kırmak kimseye fayda sağlamaz.”Öğretmenler arasında kadrolu/sözleşmeli şeklinde ortaya çıkan ayrımın kurum içi çalışma barışını bozduğunu kaydeden coşkun, “Bu durum, öğretmenlerin verimliliğini düşürmekte; aynı niteliklere sahip ve aynı görevi yapan insanlar arasında bir nevi kast sistemi oluşturmaktadır. Sözleşmeli olarak istihdam edilenler kadrolu olanların sahip olduğu özlük haklarına sahip olmadıklarından, hak kayıpları ve mağduriyetler pek çok davaya neden olmanın yanında Bakanlığa olan güveni de azaltmaktadır. Sayı arttıkça, farklı istihdamdan kaynaklı sorunlar da artacaktır. Yer değişikliği başta olmak üzere, kadrolu öğretmenlerin sahip oldukları hakların tanınmaması, Bakanlığı yoğun bir dava sürecinin içine çekmektedir. Bakanlık, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasından vazgeçilmeli, atamaları kadrolu olarak yapmalıdır. Tek başına sözleşmeli öğretmenlik uygulaması çok ciddi bir sorun iken, atanacak öğretmen seçiminin mülakatla yapılması, yıllarca emek vererek okumuş ve birçok yazılı sınavdan geçmiş öğretmen adaylarının farklı komisyonlarca bir kaç dakikalık mülakatla elenmesi adalet duygusunun zedelenmesine neden olmaktadır. Mülakat uygulaması yerine hakkaniyetli, ehliyet ve liyakat ölçülerine göre bir istihdam modeli hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu.Eğitimin her kademesinde artarak devam eden şiddet olaylarının, eğitimi merkeze alarak toplum yapımızı yeni baştan ve her açıdan gözden geçirmeyi zorunlu kıldığının altını çizen coşkun, “Her defasında son olmasını temenni ettiğimiz ama giderek artan ve sıradanlaşan şiddet olaylarının, çocuklarımıza insan sevgisi, güzel ahlak ve erdemlere yönelik değerler kazandıracağımız eğitim kurumlarında yaşanıyor olması esef ve ibret vericidir. Şiddetin tasvip edilecek hiçbir yanı yoktur. Sorun, günübirlik tedbirlerle geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Bakanlık, bu tür olaylara karşı kalıcı önlemler almalı, çalışanlarına sahip çıkmalı, onları korumalıdır” ifadelerini kullandı.Performans değerlendirme taslağının geri çekilmesi, eğitimciye şiddete yasal düzenleme yapılması talebiyle başlattıkları imza kampanyasının 1 Mayıs’a kadar devam edeceğini hatırlatan İbrahim coşkun performans değerlendirme taslağının, eğitimciye şiddetin ve mülakat konusunun öğretmenler odasının gündeminden çıkarılması çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı.