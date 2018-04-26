Eski Mirdesi Derneği Başkanı Askeri Küçükkaya Aday Adayı oldu

Askeri Küçükkaya kimdir;-- 1961 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinde doğdu.
-- 1993 yılında Harran Üniversitesinde çalışmaya başladı.
- Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Psikolojisi dalında yüksek lisans yaptı.
- Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tasavvuf Tarihinde Doktora yaptı.
-- Harran Üniversitesinin çeşitli birimlerinde idarecilik yaptı.
- Harran Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığını yürüttü.
- Halen Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.
-- 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde Şanlıurfa AK PARTİ’den aday adayı oldu.
-- 2011 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa AK PARTİ Seçim Kampanyasında “ Seçimde Takip Edilecek etod”, “ Seçmenle İlişkiler”, “ Başarılı Seçim Stratejileri”, “ İmaj Oluşturma” gibi konularda bir dosya hazırlayıp Şanlıurfa AK PARTİ (SKM) Seçim Koordinasyon Merkezine verdi.
-- Bütün seçimlerde seçmenlerle yüz yüze görüşmelerde bulundu. Şanlıurfa Merkez, İlçe ve Köylerde açık ve kapalı alanlarda kitlelere konuşmalar yaptı.
-- Referandum sürecinde “ Toplumsal Bilinç ve Demokrasi” hakkında mahalle, semt, köy ve İlçelerde “Niçin Evet Demeliyiz?” konusunda konuşmalar yaptı.
-- Çeşitli konularda konferanslar verdi. Ulusal ve Uluslararası Sempozyum ve panele birçok bildiri ile katıldı.
-- Sivil Toplum Akademisi’nce düzenlenen “Mahalli İdareler ve Kalite Yönetimi” seminerlerinde görev aldı.
-- Dünya Bankası ve Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen “Veli Bilinçlendirme Toplantıları”nda eğitim seminerleri verdi.
-- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Kalite Yönetimi ve Pazarlama Eğitim Seminerlerine Danışmanlık yaptı.
-- Gap Kültür Araştırma ve Kalkınma Derneği’nin (GAPDER) Eğitim Koordinatörlüğünü yürüttü.
-- GAP GİRİŞİM A.Ş’nin Proje Danışmanlığını ve Eğitim Koordinatörlüğünü yaptı.
-- DETA ( Danışmanlık Eğitim Teknik Araştırma) nın Yönetim Danışmanlığını yaptı.
-- Türkiye Kalite Derneği’nin (KAL-DER) seminerlerine katılıp sertifika aldı.
-- ŞANLIURFA’ya yönelik sosyal, kültürel ve eğitim üzerine;
“ Şanlıurfa’da Kız Çocuklarının Okullaşmasının Önündeki Kültürel Engellerin Kaldırılması” ve “ Şanlıurfa’da Dezavantajlı Bölgelerde Okul Öncesi Eğitim Farkındalığı Oluşturma” adıyla iki adet Avrupa Birliği Projesini hazırladı.
-- Uluslararası Görsel Sanatlar Derneği’nce Karacadağ Kalkınma Ajansı’na “ Şanlıurfa’da Fuarcılık Alanı Fizibilite Çalışması” adıyla sunulan projede görev aldı.
TV PROGRAM YÖNETİCİSİ ve SUNUCULUĞU:- Huzur İklimi (Haftalık Canlı Program 2016-2017) Duru Tv.
- Ramazan İklimi (Ramazan ayında günlük Canlı Program 2017) Duru Tv
- Pozitif İklim ( Haftalık Canlı Program- 2018--) Duru Tv.
Askeri Küçük kaya KİTAP:- Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tasavvuf, Tarikatlar Şeyhler Tekkeler Ziyaretgâhlar. Mostar Yayınları. 2011
-Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi, Giriş Bölümü Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2017.
Askeri Küçük kaya STK ÜYELİKLERİ:- Adalet ve Kalkınma Partisi Üyesi
- Mirdesiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı
- GAP-DER . Gap Kültür Araştırma ve Kalkınma Derneği üyesi
- MEMUR-SEN’E bağlı EĞİTİM-BİR-SEN üyesi
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