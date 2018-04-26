Eski Mirdesi Derneği Başkanı Askeri Küçükkaya Aday Adayı oldu

Askeri Küçükkaya kimdir;

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Askeri Küçük kaya KİTAP:

Askeri Küçük kaya STK ÜYELİKLERİ:

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Şanlıurfa Mirdesiler Derneği Başkanı Mahmut Asker Küçükkaya, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa etti.-- 1961 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinde doğdu.-- 1993 yılında Harran Üniversitesinde çalışmaya başladı.- Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Psikolojisi dalında yüksek lisans yaptı.- Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tasavvuf Tarihinde Doktora yaptı.-- Harran Üniversitesinin çeşitli birimlerinde idarecilik yaptı.- Harran Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığını yürüttü.- Halen Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.-- 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde Şanlıurfa AK PARTİ’den aday adayı oldu.-- 2011 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa AK PARTİ Seçim Kampanyasında “ Seçimde Takip Edilecek etod”, “ Seçmenle İlişkiler”, “ Başarılı Seçim Stratejileri”, “ İmaj Oluşturma” gibi konularda bir dosya hazırlayıp Şanlıurfa AK PARTİ (SKM) Seçim Koordinasyon Merkezine verdi.-- Bütün seçimlerde seçmenlerle yüz yüze görüşmelerde bulundu. Şanlıurfa Merkez, İlçe ve Köylerde açık ve kapalı alanlarda kitlelere konuşmalar yaptı.-- Referandum sürecinde “ Toplumsal Bilinç ve Demokrasi” hakkında mahalle, semt, köy ve İlçelerde “Niçin Evet Demeliyiz?” konusunda konuşmalar yaptı.-- Çeşitli konularda konferanslar verdi. Ulusal ve Uluslararası Sempozyum ve panele birçok bildiri ile katıldı.-- Sivil Toplum Akademisi’nce düzenlenen “Mahalli İdareler ve Kalite Yönetimi” seminerlerinde görev aldı.-- Dünya Bankası ve Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen “Veli Bilinçlendirme Toplantıları”nda eğitim seminerleri verdi.-- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Kalite Yönetimi ve Pazarlama Eğitim Seminerlerine Danışmanlık yaptı.-- Gap Kültür Araştırma ve Kalkınma Derneği’nin (GAPDER) Eğitim Koordinatörlüğünü yürüttü.-- GAP GİRİŞİM A.Ş’nin Proje Danışmanlığını ve Eğitim Koordinatörlüğünü yaptı.-- DETA ( Danışmanlık Eğitim Teknik Araştırma) nın Yönetim Danışmanlığını yaptı.-- Türkiye Kalite Derneği’nin (KAL-DER) seminerlerine katılıp sertifika aldı.-- ŞANLIURFA’ya yönelik sosyal, kültürel ve eğitim üzerine;“ Şanlıurfa’da Kız Çocuklarının Okullaşmasının Önündeki Kültürel Engellerin Kaldırılması” ve “ Şanlıurfa’da Dezavantajlı Bölgelerde Okul Öncesi Eğitim Farkındalığı Oluşturma” adıyla iki adet Avrupa Birliği Projesini hazırladı.-- Uluslararası Görsel Sanatlar Derneği’nce Karacadağ Kalkınma Ajansı’na “ Şanlıurfa’da Fuarcılık Alanı Fizibilite Çalışması” adıyla sunulan projede görev aldı.- Huzur İklimi (Haftalık Canlı Program 2016-2017) Duru Tv.- Ramazan İklimi (Ramazan ayında günlük Canlı Program 2017) Duru Tv- Pozitif İklim ( Haftalık Canlı Program- 2018--) Duru Tv.- Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tasavvuf, Tarikatlar Şeyhler Tekkeler Ziyaretgâhlar. Mostar Yayınları. 2011-Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi, Giriş Bölümü Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2017.- Adalet ve Kalkınma Partisi Üyesi- Mirdesiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı- GAP-DER . Gap Kültür Araştırma ve Kalkınma Derneği üyesi- MEMUR-SEN’E bağlı EĞİTİM-BİR-SEN üyesi