Bir parti daha seçimlere katılacak

İŞTE SEÇİME KATILACAK 11 PARTİ

Yüksek Seçim kurulu seçime katılamayan siyasi partilerin itirazını görüştü ve karara bağladı. YSK, teşkilatlanma il ilçe kongre şartını yerine gertiremedikleri gerekçesiyle bu üç partinin seçime katılamayacağına karar vermişti. Bu üç partide karara itiraz etmişti. HÜDAPAR’ın itirazını kabul eden YSK seçime katılma vizesi verdi. ANAP ve DSP’nin itirazları ise reddedildi.YSK, seçime katılacak 10 partiyi, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olarak açıklamıştı. HÜDAPAR 11. parti oldu.