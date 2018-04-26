Urfa Ak Parti İş Başkanı İstifa Etti!

Bu haber 26 Nisan 2018 00:44:12 Tarihinde eklenmiştir.

24 Haziran seçimlerinde seçilebilmek için istifalar gelmeye devam ediyor.AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynelabidin Beyazgül, partisinden adayı olabilmek için görevinden istifa etti.