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Bu haber 26 Nisan 2018 00:44:12 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Ak Parti İş Başkanı İstifa Etti!

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynelabidin Beyazgül, partisinden adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

Urfa Ak Parti İş Başkanı İstifa Etti!

24 Haziran seçimlerinde seçilebilmek için istifalar gelmeye devam ediyor. 

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynelabidin Beyazgül, partisinden adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

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Urfa Ak Parti İş Başkanı İstifa Etti!
Urfa Ak Parti İş Başkanı İstifa Etti!
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynelabidin Beyazgül, partisinden adayı olabilmek için görevinden istifa etti.
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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