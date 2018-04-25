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Bu haber 25 Nisan 2018 16:57:31 Tarihinde eklenmiştir.

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Sosyal Güvenlik Reformu ile hayata geçirilen ve 2012 yılından itibaren zorunlu hale gelen genel sağlık sigortasında (GSS) son gün 30 Nisan.

Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü yaptığı yazılı açıklamada; İşçiler, işverenler, devlet memurları, isteğe bağlı sigortalı olanlar, sosyal güvenlik kurumlardan emekli aylığı alanlar, stajyer avukatlar ve işsizlik maaşı alan herkesin genel sağlık sigortası kapsamındadır. Çalışmayan, emekli aylığı almayan, eşinden veya anne ve babasından sağlık hizmeti alamayan vatandaşların da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alındığını bildirdi.

Ünlü, “bu kişilerin aylık gelirlerinin 676,5 lira altında olması durumunda ise tüm sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Ancak kişilerin gelir durumlarının düşük olduğunu belgelemeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru şartı bulunmaktadır.” dedi

İl Müdürü Ünlü, "Sigortalılar aylık 60,89 lira ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından kendileri, eşleri, çocukları, anne ve babaları ile birlikte tüm devlet, üniversite ve anlaşmalı özel hastaneler olmak üzere faydalanabilmektedirler. 1.4.2017 tarihine kadar birikmiş genel sağlık sigortası borçlularının geçmiş döneme ait bütün gecikme zammı ve gecikme alacağı gibi fer’i alacaklarından vazgeçilmektedir. Prim borçlarının asılları 53,33 (2017 yılı prim miktarı) liraya indirilmiştir.

Güncellenen bu borcun ödenmesi için ise vatandaşlara 30 Nisan 2018 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu tarihe kadar borçlulara sağlık hizmeti verilmeyecektir. Bu nedenle borcu bulunan vatandaşların bir an önce borçlarını ödemeleri büyük önem arz etmektedir.

30 Nisan 2018 tarihine kadar borcunu ödemeyen vatandaşlara bir yıllık gecikme cezası ve gecikme zammı işletilecek olup borçlarını ödememeleri sebebiyle sağlık hizmetleri de kesintiye uğrayacaktır. Sigortalıların hastanelerde sürprizlerle karşılaşmamaları için borçlarını takip etmeleri ve son ödeme tarihi olan 30 Nisanı kaçırmamaları gerekiyor. Sigortalılar borçlarını  e-devlet üzerinden takip ederek ödeyebilirler" dedi.

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Ekonomi
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Sosyal Güvenlik Reformu ile hayata geçirilen ve 2012 yılından itibaren zorunlu hale gelen genel sağlık sigortasında (GSS) son gün 30 Nisan.
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