Gül çatlağı! Oyumu Erdoğan'a veririm...

ERDOĞAN'A OY VERİRİM
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında Habertürk gazetesinden Nagehan Alçı'ya da konuşan Muharrem İnce şunları söyledi:“Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26’yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim... Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı. “İYİ Parti’ye 15 vekil vererek zaten sağ tabanı konsolide ettik. Bundan sonra soldan bir isim çıkarmalı CHP. “Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm! Dokunulmazlıklara karşı oy kullandım. Bunu bütün Kürtler biliyor, kurultay konuşmam da açık. Onu da herkes dinledi."
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