Gül çatlağı! Oyumu Erdoğan'a veririm...

ERDOĞAN'A OY VERİRİM

CHP'de ' de Abdullah Gül çatlağı! Ankara'da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olacağı iddiaları konuşuluyor. CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce sosyal medya hesabından bu duruma isyan etti. İnce Twitter hesabından 'Atadığı bürokrat ve rektörler FETÖcü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır" dedi.24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında Habertürk gazetesinden Nagehan Alçı'ya da konuşan Muharrem İnce şunları söyledi:“Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26’yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim... Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı. “İYİ Parti’ye 15 vekil vererek zaten sağ tabanı konsolide ettik. Bundan sonra soldan bir isim çıkarmalı CHP. “Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm! Dokunulmazlıklara karşı oy kullandım. Bunu bütün Kürtler biliyor, kurultay konuşmam da açık. Onu da herkes dinledi."