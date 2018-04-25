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Bu haber 25 Nisan 2018 13:16:09 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinde Bir İlk...

Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine rahim sarkması şikayeti ile başvuran, yapılan muayenede 3. derece rahim sarkması bulunan ve yapılan ultrason sonrası 12 hafta (3 ay) gebelik tespit edilen hastaya dünyada ikinci ülkemiz de bir ilk olarak kapalı rahim sarkması operasyonu yapıldı.

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinde Bir İlk...

Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine rahim sarkması şikayeti ile başvuran, yapılan muayenede 3. derece rahim sarkması bulunan ve yapılan ultrason sonrası 12 hafta (3 ay) gebelik tespit edilen hastaya dünyada ikinci ülkemiz de bir ilk olarak kapalı rahim sarkması operasyonu yapıldı.

Op.Dr. Muhammet Serhat YILDIZ’ın başkanlığında Perinatolog Dr. Emre EKMEKÇİ, Op.Dr. Berfin ÖKMEN ÖZKAN ve Op.Dr. Nefise Nazlı YENİGÜL ile bir konsey oluşturarak gebeliğin sonraki seyri üzerine değerlendirmelerde bulundu ve operasyon kararı alındı. 

Op.Dr. Muhammet Serhat YILDIZ "Daha önce Dünyada 1 defa yapılmış ve başarılı sonuçlanmış bir vaka olduğunu bildiğimiz hastaya gerekli değerlendirmeler sonrası yeni, anne ve bebek sağlığına en uygun olacak yöntemle laparoskopik olarak sarkan rahmi olması gereken anatomik alana alınmış oldu. Operasyon yaklaşık 1 saat sürdü. Planladığımız şekilde operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık. Ameliyat sonrası annenin sağlık durumu oldukça iyiydi. Operasyondan yaklaşık 6 saat sonra bebek ultrasonla değerlendirildi. Bebek kalp atışları ve yerleşim yeri gebelik için optimal görünümdeydi.  Yılda yaklaşık 60.000 doğumun, günde 1500 civarında Kadın Doğum polikliniğine başvuran hastanın olduğu Şanlıurfa’da; az rastlanılan özellikli gebeliklerle oldukça sık karşılaşıyoruz. Ekip arkadaşlarımızın vermiş olduğu güven ve yardımlaşmayla birçok problem ve sağlık sorununun üstesinden gelebiliyoruz. Hastaların tedavilerinin yapılmasında gerekli özveride bulunan hemşirelerimizin de başarılı sonuçların alınmasında payları büyük. Temennimiz anne ve bebek sağlığı adına tedavisi güç olan hastalıklarda yeni yöntemlerin geliştirilmesi noktasında gerekli çabanın gösterilmesidir" diye sözlerine ekledi.
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Sağlık
Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinde Bir İlk...
Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesinde Bir İlk...
Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine rahim sarkması şikayeti ile başvuran, yapılan muayenede 3. derece rahim sarkması bulunan ve yapılan ultrason sonrası 12 hafta (3 ay) gebelik tespit edilen hastaya dünyada ikinci ülkemiz de bir ilk olarak kapalı rahim sarkması operasyonu yapıldı.
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