Kadınlar Ak Parti İle Siyasete Adım Attı!

Başkan Beyazgül ve Başkan Güven, Şanlıurfa’daki kadın sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kadın kanaat önderleri ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ve teşkilatın daveti üzerine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına gelen kadın stklar ve kanaat önderleri, bir süre Başkan Beyazgül ile görüştüler.Görüşmede 24 Haziran’daki erken seçim ele alındı. Başkan Beyazgül ve Başkan Güven, toplantı da AK Parti hükümetleri döneminde kadınlara sağlanan pozitif ayrımcılıkları anlattı.Yine AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kadınların iş ve siyasi hayata katılımlarının nasıl sağlandığı da kadınlara anlatıldı.Kadınlarla seçim süreciyle ilgili fikir alışverişinde de bulunuldu.Başkan Beyazgül, Başkan Güven ve teşkilat ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kadınlara teşekkür ettiler.