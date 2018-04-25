Urfa'yı Nemrudiler Sardı

Peygamberler Şehrin Yakışıyor Mu?Hamurların boş araziye atıldığını gören çevre sakinleri “Bizler Peygamberler şehrinde yaşadığımızı biliyorduk. Öyle değilmiş” yorumunda bulundu.
İçimizde Nemrudiler varKzıgınlıklarını dile getiren çevre sakinleri “içimizde Nemrudiler var. Bu hamur buraya atılmaz. Urfa’ya yakışan bir görüntü değil”
Sonumuz Suriye Gibi OlacakÇuval çuval hamurun değerlendirilmesi yerine boş araziye atılmasına oldukça sert tepki gösteren çevre sakini durumu değerlendirirken; “Sonumuz Suriye gibi olabilir. Yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaç olabiliriz” derken bunun sorumlularının bulunup cezalandırılmasını ve mahallelerinin ekşi hamur kokusundan kurtulmak istediğini ifade etti.
Yapanların Kim Olduğu Ortaya ÇıktıKonu ile ilgili haberin görüntüleri elimize ulaştıktan kısa bir süre sonra aynı günün akşamı tekrar boş araziye gelip çuvallarla hamuru atan kişiler görüntülendi.
Kişi haklarına zarar verilmemesi ve korunması amacıyla bunu yapanların görüntülerini sansürleyip yayınlıyoruz.
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