Urfa'yı Nemrudiler Sardı

Peygamberler Şehrin Yakışıyor Mu?

İçimizde Nemrudiler var

Sonumuz Suriye Gibi Olacak

Yapanların Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Fırıncılar Odası’na Duyurulur

Eyyübiye'nin Derikli Mahallesinde bulunan boş araziye 2 gündür çuvallarla hamur atılıyor. Çevre sakinleri ekşiyen hamurun kokusundan rahatsız olurken, bunu yapanlara “Nemrudiler” sıfatını kullandı.Hamurların boş araziye atıldığını gören çevre sakinleri “Bizler Peygamberler şehrinde yaşadığımızı biliyorduk. Öyle değilmiş” yorumunda bulundu.Kzıgınlıklarını dile getiren çevre sakinleri “içimizde Nemrudiler var. Bu hamur buraya atılmaz. Urfa’ya yakışan bir görüntü değil”Çuval çuval hamurun değerlendirilmesi yerine boş araziye atılmasına oldukça sert tepki gösteren çevre sakini durumu değerlendirirken; “Sonumuz Suriye gibi olabilir. Yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaç olabiliriz” derken bunun sorumlularının bulunup cezalandırılmasını ve mahallelerinin ekşi hamur kokusundan kurtulmak istediğini ifade etti.Konu ile ilgili haberin görüntüleri elimize ulaştıktan kısa bir süre sonra aynı günün akşamı tekrar boş araziye gelip çuvallarla hamuru atan kişiler görüntülendi.Kişi haklarına zarar verilmemesi ve korunması amacıyla bunu yapanların görüntülerini sansürleyip yayınlıyoruz.Urfa.com Haber Ajansına ulaşn görüntülerin Şanlıurfa Fırıncılar Odası’na iletilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmış olmakla beraber, vatandaşın söz konusu kişilerin bu yaptığının cezasız kalmaması adına çalışmalar yapılması isteğini de bildiriyoruz.