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Bu haber 25 Nisan 2018 01:53:33 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'dan Start Verilecek!

Kamuoyunda çok tartışılan 500 Bin Koyun Projesi ile ilgili başvurular alındı. Koyunların dağıtımı 26 Nisan Perşembe günü Gıda, Şanlıurfa’da başlatılacak.

Urfa'dan Start Verilecek!

Kamuoyunda çok tartışılan 500 Bin Koyun Projesi ile ilgili başvurular alındı. Koyunların dağıtımı 26 Nisan Perşembe günü Gıda, Şanlıurfa’da başlatılacak. 

Ziraat Bankası’ndan 7 yıl vadeli kredi


Proje kapsamında damızlık düve alacak Tarım Kredi Kooperatifi ortağı çiftçilere 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli yatırım kredisi kullandırılacak. Tarım Kredi Kooperatifl eri’nin açıklamasına göre, Ziraat Bankası’nca kredi limiti tahsisi yapılacak ortaklara, işletme kapasitelerinin 15 başa tamamlanabilmesi amacıyla; damızlık gebe düve tedariki için 7 yıllık yatırım kredisi (İlk 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl ödemeli), yem tedariki için en fazla 18 ay vadeli işletme kredisi kullandırılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın daha önce açıkladığı gibi, söz konusu proje kapsamında çiftçilere 100 bin lira kredi kullandırılacak. Bu kredinin yüzde 80’i düve, yüzde 20’si yem tedariki için kullandırılacak.

Proje kapsamında Ziraat Bankası’nın yatırım kredisi tahsisi yaptığı kooperatif ortaklarına Tarım Kredi Kooperatifl eri’nce damızlık gebe düve teslimi yapılacak. Damızlık gebe düve teslimi yapılan ortakların yem ihtiyaçları da yine Tarım Kredi Kooperatifl eri’nce karşılanacak.

Alınacak hayvan ırkları ve verilecek hizmetler


Ziraat Bankası’nın kredilendireceği, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ise tedarik edeceği damızlık düveler Simental, Holstein, Esmer (Montafon) ve Montbeliard ırkı hayvan olacak.

Tarım Kredi Kooperatifl eri’nce ortaklara teslimatı yapılacak düveler ile ilgili olarak ihtiyaç duyulacak; veterinerlik hizmeti, aşı ve küpeleme hizmeti, hayvan hayat sigortası (dar kapsamlı),Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) tarafından ücretsiz karşılanacak.

Başvurular ne zaman ve nereye yapılacak?


Tarım Kredi Kooperatifl eri tarafından uygulanacak 250 Bin Damızlık Düve Projesi için başvurular bugün (24 Nisan 2018) başlayacak ve 7 Mayıs 2018’de sona erecek. Başvuru sahipleri, başvuru belgeleri ile birlikte bağlı veya üyesi olduğu Tarım Kredi Kooperatifi ne müracaatta bulunacak.Kooperatife üyelik kaydı bulunmayan üreticiler, hayvancılık işletmesinin bulunduğu yerdeki Tarım Kredi Kooperatifi ne başvuru yaparak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yukarıda 5 madde halinde sıraladığımız şartlardan herhangi birini taşımayanların başvuruları kooperatifçe alınmayacak.

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