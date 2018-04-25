Tepki Gösterip İstifa Etti!

'PARTİ YANLIŞ BİR TAVIR ALDIĞI İÇİN İSTİFA KARARI ALDIM'

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, partisinin CHP'li 15 vekilin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesine tepki göstermesi üzerine istifa kararı aldı.Eski Çalışma Bakanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, partisinin '15 vekil' olayındaki tutumuna tepki göstererek istifa etti.OdaTV'nin haberine göre, partisinin tutumunu eleştiren Okuyan, "Partinin bu son gelişmeler karşısındaki bana göre çok farklı bir yanlış değerlendirmesi beni böyle bir karar almaya itti" dedi.Okuyan'ın açıklamaları şöyle:"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bana göre demokrasi tarihine geçecek olan bir ileri adımı. Buna karşı parti bana göre yanlış bir tavır aldığı için, istifa kararı aldım. Sayın Doğu Perinçek'e de Vatan Partisi'ndeki bütün arkadaşlara, özellikle benim ameliyatım döneminde gösterdikleri yakın ilgiden dolayı minnettarım. Ömür boyu bu saygımı, minnettarlığımı muhafaza edeceğim" dedi.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine tepki göstermiş, "15 Milletvekili ne karşılığında partisini bıraktı?" diye sormuştu.Yaşar Okuyan, Rize Çayeli Büyükköy’den Yalova’ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak 1949 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Aslen Rize Çayeli Büyükköy’dendir. Arif Ekim adında kardeşi vardır.Ankara Atatürk Lisesi’nde okudu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun oldu. Bir dönem gazetecilik yaptı. 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabir, foto muhabir, istihbdürü ve Köşe Yazarı olarak görev yapmış ve sürekli Basın Kartı almaya hak kazanmıştır. İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu.Aktif siyasete 1970’li yılların başında MHP‘de başladı. O sıralar Hergün gazetesinin köşe yazarı ve Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra Yaşar Okuyan da gözaltına alındı.1982 yılında hapisten çıkar çıkmaz İşadamı kimliği ile İmbat Fuarcılık ve bilahare Türker İnanoğlu ile Ulusal Video şirketlerini kurdu. Türkiye’nin ilk ciddi kitap fuarı organizasyonlarını İmbat Fuarcılık yaptı. ANAP kurulurken de Turgut Özal‘ın yanında yerini aldı.1991 yılında Mesut Yılmaz‘ın ANAP Genel Başkanlığı’na seçildiği kongrede aktif rol oynadı. Daha sonra da partide Genel Başkan Danışmanlığı, Basın ve Propaganda Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.Yalova‘nın il olmasından sonra 20. dönem 21. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.Mesut Yılmaz‘la ters düşünce bakanlık görevinden ve ANAP’tan ayrıldı. ANAP’tan istifa etmesinin ardından 2002 yılında eski partisi MHP’ye girdi. 2004 yılında 28 Şubat sürecinde Hüsamettin Cindoruk ve ekibi tarafından kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisi’nin başına geçti. Mayıs 2005 olağan kongresinde partinin ismini Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirtti. Partinin amblemi de ‘yeşil zemin üzerinde güneş’ oldu.2008 yılında genel başkanlığını yaptığı Hürriyet ve Değişim Partisi’ni kapatarak, kadrosuyla birlikte Halkın Yükselişi Partisi’ne katıldı. Daha sonra Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edildi.2011 yılında Yalova’dan bağımsız milletvekili adayı oldu, seçilemedi.Yaşar Okuyan, 1989 yılında peyzaj mimarı ressam Öcal Hanım’la evlendi. Eşinden boşandı. Üç kız çocuğu vardır. 2012 yılında kendisinden 27 yaş genç maden mühendisi Özlem Hanım ile evlendi.